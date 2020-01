Panika oko koronavirusa zbog profita farmaceuta – pa više ljudi umire od sezonske gripe!

Autor: dnevno.hr

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetska banka (!) još su u rujnu prošle godine u Izvješću o globalnoj pripravnosti za suočavanje s pandemijama izvijestile da „postoji prava prijetnja brzošireće, smrtonosne pandemije respiratornog patogena, koja ubija 50 do 80 milijuna ljudi i uništava gotovo 5 posto globalne ekonomije” kao i to da je uobičajeno da se pandemija nekakvog virusa stvori niotkuda te da vlade neće biti pripremljene za obuzdavanje pandemije. Pod izrazom nepripremljenost WHO i Svjetska banka prije svega podrazumijevaju novčanu odnosno nespremnost državnih proračuna za izdvajanja potrebna da se kupe nova cjepiva na kojima će farmaceutski lobiji zaraditi milijarde dolara.

Sjetimo se samo famoznog virusa svinjske gripe – za kojeg se na kraju ispostavilo da je cjepivo bilo štetnije od bolesti – i 140 milijuna kuna koliko je hrvatska vlada spiskala po nalogu WHO-a i Svjetske banke za cjepivo koje na kraju nitko nije želio koristiti i koje je Ministarstvo zdravstva na kraju doslovce bacilo u smeće. Naime, farmaceutske kompanije su vladama diljem svijeta za masne pare prodale cjepivo za obični H1N1 virus, a ne onaj za svinjsku gripu A H1N1. Također, od „strašne“ svinjske gripe umrla je – brojkom i slovom – 61 osoba, uz nešto više od 5700 zaraženih, dok je američka vlada plašila međunarodnu zajednicu o 575 tisuća umrlih. Da, ali ne od svinjske gripe – naime, svake godine od svih sojeva gripe u svijetu umre između 290 i 650 tisuća ljudi i za takve sojeve uglavnom imamo cjepiva.

Također, stopa smrtnosti aktualnog koronavirusa iznosi svega 2,34 posto, dok je stopa smrtnosti kod Sarsa, primjerice, bila gotovo 10 posto.

A sada pogledajmo brojke takozvanih epidemija koje to uopće nisu, ali su WHO i Svjetska banka zajedno s najvećim medijskim kućama od njih napravile masovnu paniku. Dakle, od „strašnog“ SARS-a 2002. i 2003. umrla su 774 čovjeka, od Mersa 2012. godine 858 ljudi, a od već spomenute svinjske gripe 575 umrlih. Jel’ vam to nalikuje na opasnu epidemiju neslućenih razmjera za koju farmaceuti marljivo rade kako bi iznašli cjepivo i spasili čovječanstvo!? Pa više ljudi godišnje pogine prilikom nesmotrenog prelaska ceste!

Zbog masovne histerije velikih medijskih kuća i diktata Svjetske zdravstvene organizacije uplašene države su iz proračuna za potpuno neupotrebljiva cjepiva farmaceutskim kompanijama isplatile: za svinjsku gripu između 45 i 55 milijardi dolara, za Sars 40 milijardi, za ebolu 53 milijarde dolara!

A znanstvenici su u Australiji izvijestili da su izolirali koronavirus i da bismo uskoro mogli dobiti cjepivo, samo je pitanje koliko će to državu koštati, odnosno koliko će farmaceuti zaraditi. Pa je među farmaceutskim tvrtkama već počela utrka za milijarde – tko prije patentira (potpuno neučinkovito) cjepivo, prije će ga prodati i zaraditi. Profit farmaceuta za ovu fantomsku prijetnju trebao bi iznositi koliko i za prošle ‘pandemije’, dakle oko 50 milijardi dolara. I to sve za malo jaču prehladu.

I kad smo već kod velikih pomora čovječanstva spomenimo da je španjolska gripa (koja se također stvorila niotkuda kao i svi virusi dosad) 1919./20. godine pobila 50 milijuna ljudi, a zanimljivo je da je pogađala isključivo mlade ljude u naponu snage; od azijske gripe iz 1957. umrlo je 1,1 milijun ljudi, koliko i od hongkonške gripe 1968.

A od koronavirusa je dosad umrlo 170 ljudi. Pametnom dosta.