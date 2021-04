OVO SVI ČEKAJU: EMA danas objavljuje zaključak o povezanosti cjepiva AstraZenece s krvnim ugrušcima

Europska agencija za lijekove (EMA) će danas oko 16 sati javnost izvijestiti o zaključku stručnjaka o povezanosti cjepiva AstraZenece i krvnih ugrušaka.

Marco Cavaleri, zadužen za strategiju cjepiva u EMA-i, u utorak je rekao da ‘jasno da postoji veza’ slučajeva tromboze s primanjem cjepiva AstraZenece, no nije dao niti jedan dokaz za svoju tvrdnju.

Dodao je i da se još ne zna što je uzrok toj reakciji, prenosi Reuters.

EMA je nakon te izjave priopćila da i dalje traje procjena AstraZenecinog cjepiva te da će rezultati biti objavljeni u srijedu ili četvrtak, a ranije su objavili kako koristi AstraZenecinog cjepiva nadilaze njegove rizike.

Cjepivo je poduprla i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

‼️ A press briefing on EMA’s safety committee (PRAC) conclusion on the review of #COVID19vaccine AstraZeneca and blood clots is planned at 4:00PM CET today.

Follow live: https://t.co/BpYBxkk9E6

— EU Medicines Agency (@EMA_News) April 7, 2021