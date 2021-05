OVO SU PRAVILA IDUĆA DVA TJEDNA! U javni prijevoz i dalje s maskom, u trgovinama veći broj kupaca, napokon moguća brojnija okupljanja

Od ponoći s četvrtka na petak, u trajanju do 15. lipnja, stožer civilne zaštite RH produljio je epidemiološke mjere koje se odnose na organizaciju javnog prijevoza, na organizaciju rada za djelatnost trgovine te ograničenja okupljanja.

Službene odluke prenosimo u cijelosti.

Organizacija javnog prijevoza

U Odluci stoji kako su pružatelji usluga u javnom prijevozu putnika obavezni, radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, javni prijevoz organizirati sukladno ovoj Odluci te općim i posebnim preporukama i uputama koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

“Vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prijevoza putnika i putnici u javnom prijevozu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice na ispravan način te se pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom”, stoji u odluci. “Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice pružatelj usluga javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice”, dodaju.

Naposljetku, definirano je i kako će kontrolu provedbe ove Odluke provoditi inspektori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata i policijski službenici.

Organizacija rada djelatnosti trgovine

U odluci kojom se uvodi posebna organizacija rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, stoji kako je broj kupaca ograničen na način da u prodavaonicama koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac; za prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m2; za prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 m2;

za prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2; za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 20 m2; za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2.

Osim toga, sve prodavaonice i trgovački centri obvezni su;na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru i strogo se pridržavati ograničenja dopuštenog broja kupaca dok se za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, popusti i sl.) trebaju poduzeti dodatne mjere kako u prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera. Dakako, potrebno je i primjenjivati pojačane mjere higijene i svakodnevnog čišćenja prostora, redovito provjetravati prostore te osigurati dovoljno punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke.

Za prodavaonice s više do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode se sljedeće dodatne nužne epidemiološke mjere: obustava organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje; obveza osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, odnosno posjetitelja i uvođenje redara koji će sprječavati prekomjeran ulazak, kada dopušteni broj kupaca, odnosno posjetitelja prijeđe 90% maksimalno dopuštenog broja kupaca, odnosno posjetitelja; obveza uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkog centra, uklanjanja ili ograničavanja namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića te uklanjanje ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu; obveza organiziranog upozoravanja kupaca na obvezu pridržavanja propisanih mjera (sprječavanje grupiranja kupaca ispred ulaza u trgovine ili trgovački centar, sprječavanje konzumacije jela i pića u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara i sl.); nadležnoj službi civilne zaštite moraju se, na njezin zahtjev, učiniti dostupnim podaci i evidencije o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjena zraka te obavezno određivanje kontakt osobe koja će 24 sata biti dostupna za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.









Istaknuto je i kako su provođenje navedenih nužnih epidemioloških mjera, prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine i trgovački centri, obvezni osigurati sa svojim službama ili s pružateljima vanjskih usluga kakve su fizičke zaštite, zaštite od požara i slično. Navode i kako se ova odluka odnosi i na trgovine koje se nalaze uz otvorenu šetnicu (tzv. retail parkovi, outlet centri i ostalo). Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita, zaključuju.

Privremeno ograničavanje okupljanja

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom odlukom su: zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu; javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 23,00 sata; na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera; ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 23,00 sata; zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 23,00 sata do 6,00 sati; ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 23,00 sata.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina: osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom dostavom iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe ( pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom takozvanim „drive in“ načinom.

Iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji, sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela, pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama, dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima.









Svadbene svečanosti

Iznimno je dopušteno održavanje svadbenih svečanosti s najviše 120 uzvanika, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako su sve osobe koje su prisutne na svadbenoj svečanosti: prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19, odnosno, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, primile jednu dozu prije više od 14 dana ili preboljele bolest COVID-19, a da od preboljenja nije prošlo više od 180 dana ili preboljele bolest COVID-19 i cijepile se najmanje jednom dozom cjepiva ili unatrag 48 sati bile negativne prilikom testiranja PCR testom ili brzim antigenskim testom na SARS-CoV-2.

Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti ispunjavaju li sve osobe koje će biti na svadbenoj svečanosti propisane uvjete i osigurati da sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti budu prethodno odgovarajuće informirane o obradi njihovih osobnih podataka u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta, što osobe potvrđuju svojim potpisom.

Ispunjavanje propisanih uvjeta dokazuje se potvrdom izdanom od nadležnog liječnika ili nadležne zdravstvene ustanove. Organizator svadbene svečanosti obvezan je Popis prisutnih na svadbenoj svečanosti dostaviti, u excel tablici nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite u roku od 48 sati od početka svadbene svečanosti.

Organizator svadbene svečanosti je popis svih osoba koje su bile na svadbenoj svečanosti obvezan čuvati 14 dana, a prikupljeni osobni podaci mogu se koristiti isključivo radi provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, a sve u skladu s propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka. Protekom obveznog roka čuvanja od 14 dana organizator svadbene svečanosti obvezan je izbrisati cjelokupni informatički zapis osoba prisutnih na svadbenoj svečanosti i sve u njemu sadržane osobne podatke (ako je popis vođen automatski) te na odgovarajući siguran način (koji onemogućuje neovlašten pristup i moguću zlouporabu sadržanih osobnih podataka) uništiti papirnati oblik istog popisa osoba prisutnih na svadbenoj svečanosti.

Casino, automat klub, fitness…

Nadalje, radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8,00 do 23,00 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima;

strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima; strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenim prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.); obustava održavanja svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima; obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima;

obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih i turističkih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima; zabrana svih natjecanja u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta; zabrana svih treninga u školskim dvoranama osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;

sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih aktivnosti; škole stranih jezika obavezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera; auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje; preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte.

Protuepidemijske mjere ne odnose se na: profesionalne umjetničke izvedbe i programe koje ne uključuju zborno pjevanje; kino projekcije; izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima; održavanje vjerskih obreda; sjednice predstavničkih tijela.

Na ovim okupljanjima se broj prisutnih osoba ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Poslodavci su obvezni: zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah; smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće; uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla; uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće; organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće; smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru; redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.

Inače, do 15. lipnja produljena je i Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.