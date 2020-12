ODGODA DRUŽENJA I SMANJENA MOBILNOST KLJUČNE RIJEČI NA SJEDNICI VLADE: Evo što vladajući misle o propusnicama

Ministar zdravstva Vili Beroš na sjednici je Vlade izvijestio kako Hrvatska proteklih tjedan dana bilježi blagi pad novozaraženih od covida-19, no i poručio da nema opuštanja te pozvao građane da uoči Božića odgode obiteljska druženja, proslave i putovanja. Hrvatska je danas zabilježila 3918 novozaraženih te 85 preminulih osoba.

“Smanjenje broja zaraženih možemo očekivati samo ako se svi budemo spremni odreći većih blagdanskih druženja. Čuvajmo naše najstarije i one krhkog zdravlja. Virus sigurno nije najbolji poklon svojim najmilijima za Božić”, rekao je pak premijer Andrej Plenković.

“Cilj je učiniti sve kako bi ovo blagdansko vrijeme proveli na što sigurniji način i spriječili da nam se na ovako visoke brojeve situacija dodatno pogorša. U tu svrhu potrebno je dodatno smanjiti mobilnost i svesti druženja na minimum, kako bismo u siječanj ušli s puno boljom situacijom”, dodao je ne otkrivajući hoće li se zaista ponovno uvesti propusnice.

No, kako javlja Jutarnji list, izgledno je donošenje Odluke o uvođenju zabrane kretanja između županija. Ona bi na snazi od utorka 22. prosinca do 8. siječnja. Mjesto prebivališta moglo bi se napustiti, ali ne izvan okvira županije. Grad Zagreb bi se mogao napuštati samo do granica zagrebačke županije. Slično kao i na proljeće, za iznimne situacije, odnosno za osobe koje zbog prirode posla moraju odlaziti u drugu županiju, izdavale bi se posebne propusnice.

Novinari su upitali ministre o uvođenju propusnica. Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike rekao je kako će on, uvedu li se propusnice, ostati u Zagrebu. ”Sve što ima smisla za sprječavanje širenja virusa je potrebno”, rekao je kratko.

Inače, službenu odluku o propusnicama, stožer će predstaviti na tiskovnoj konferenciji u petak.