OBJAVIO STOŽER: U Hrvatskoj je danas 321 novi slučaj zaraze, preminulo 11 osoba

Autor: Mia Peretić

U posljednja 24 sata zabilježen je 321 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2726. Među njima su 904 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 95 pacijenata. Preminulo je 11 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 355 617 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 7992 preminulo, ukupno se oporavilo 344 899 osoba od toga 552 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 11 723 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 999 818 osoba, od toga 5 273 u posljednja 24 sata. Zaključno s 27. svibnja utrošene su 1 686 585 doze cjepiva. Dosad je 1 240 309 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 446 276 primilo obje doze. Na dan 27. svibnja utrošena je 41 253 doza cjepiva.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 134 uzoraka, od čega je evidentirano 23 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus. Obavljenim testiranjima brzim antigenskim testovima evidentiran je 1 pozitivan nalaz, a iz drugih županija prijavljen je 1 pozitivan slučaj. U protekla 24 sata oporavile su se 22 osobe. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 176. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 50 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirana su 3 pacijenta, otpušteno je 6 pacijenata, dok je 1 pacijent na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Na području Šibensko-kninske županije 17 osoba je oboljelo od covida-19. Trenutno su 83 aktivna slučaja. U šibenskoj bolnici liječe se 22 osobe, a u kninskoj bolnici pet osoba.

U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata je ukupno osam novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR + antigensko testiranje) od 67 testiranih. Preminula je jedna osoba.

Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije potvrđena su 4 nova pozitivna nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđena PCR uređajem). Zaražene osobe imaju prebivalište u općinama Bebrina, Donji Andrijevci, Rešetari i Staro Petrovo Selo. U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području Koprivničko-križevačke županije nakon pristiglih nalaza potvrđeno devet novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 83 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 16 osoba, a na bolničkom se liječenju nalaze 22 osobe.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, utvrđen brzim antigenskim testom kod muškarca iz Metkovića, dok je jedna ženska osoba umrla, a oporavilo se njih 11, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Preminula je žena iz Župe dubrovačke rođena 1956. godine, a 11 osoba se oporavilo. U posljednja 24 sata obrađeno je 357 uzoraka. U dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 10 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedan pacijent zahtijeva intenzivnu skrb. U samoizolaciji su 192 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježena su četiri kršenja te mjere.

Na području Zagrebačke županije u posljednja 24 sata 28 osoba oboljelo je od covida, a deset ih je ozdravilo, izvijestio je u petak Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Četiri novooboljele osobe zabilježene su u Samoboru, Jastrebarskom i Velikoj Gorici, tri u Svetoj Nedelji i Zaprešiću, dvije u Dugom Selu te po jedna u Ivanić-Gradu, Vrbovcu, Svetom Ivanu Zelini te općinama Pušća, Kloštar Ivanić, Brckovljani i Rakovec. Trenutno je aktivno 498 slučajeva.









Na području Zadarske županije 28 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(7), Benkovac(2) i Biograd(1) te općina Bibinje(1), Pakoštane(13), Pašman(1), Ražanac(1), Tkon(1) i Vrsi(1). Novooboljele osobe kontakti su ranije oboljelih ili su posljedica većih obiteljskih i drugih okupljanja. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 258 uzoraka, pod aktivnim nadzorom su 622 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 17 osoba. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru s koronavirusom preminula je 88-godišnja žena. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirana su 23 bolesnika od kojih je 7 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na COVID odjelu na liječenju su 4 pacijenta.

Broj oboljelih osoba od covida-19 u Primorsko-goranskoj županiji nakon dugog razdoblja pao je ispod 500, tako da ih je s 21 novooboljelim sada 496, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite. Proteklog dana je ozdravilo 46 osoba, a umrla je jedna u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. U četvrtak su testirana 502 uzorka briseva. U KBC Rijeka liječi se 36 pacijenata, na respiratoru ih je pet.

U posljednjem 24-satnom razdoblju područje Virovitičko-podravske županije bilježi dvije novozaražene osobe virusom SARS-CoV-2. Testiranih je bilo 44, a dvoje pozitivnih je iz Virovitice i Suhopolja, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Na bolničkom liječenju je ukupno 18 pacijenta, od čega je njih 17 u Općoj bolnici Virovitica, te jedna osoba u KBC-u Rebro.

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u posljednja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 169 uzorak od kojih je 7 bilo pozitivno na koronavirus. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (2), a iz Draža, Erduta, Podgorača, Darde i Đakova dolazi po jedna novopozitivna osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se 39 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 29 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 5 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 10 pacijenta s tim oboljenjem. Preminule su dvije osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 62 i 67 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaze 639 osoba.









Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 389 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 4 novozaražene osobe, radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Izliječene su 2 osobe. U mjerama samoizolacije nalazi se 880 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 32 osobe, a od toga se 2 osobe nalaze u respiracijskom centru.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je šest novih slučaja zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 19 pacijenta zaraženih koronavirusom od kojih je jedan na respiratoru, a na opservaciji je osam pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 310 osoba.

U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, devet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o pet osoba s područja grada Siska, dvije osobe s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja grada Novske.

U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 71 slučaj zaraze koronavirusom, 56 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 154 osobe, a ukupno je testirano 45433 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 111 uzoraka, od kojih je 2 pozitivnih.

Od ponoći na snazi nove mjere

Stožer civilne zaštite RH donio je novu odluku o nužnim epidemiološkim mjerama koja je na snagu stupila 28. svibnja i trajat će do 15. lipnja. U sklopu blažih mjera na javnim okupljanjima može biti do 100 osoba, ukinuto je ograničenje broja prisutnih na sprovodima. Dozvoljen je rad u zatvorenim dijelovima restorana, no ne i kafića. I dalje su na snazi mjere fizičkog distanciranja od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom, a ako to nije moguće, obavezno je korištenje maski.

Jučer 375 novozaraženih

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 375 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Među njima je 968 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 95 pacijenata. Preminulo je 10 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj ukupno je zabilježeno 355 296 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 7981 preminula. U samoizolaciji je 12 259 osoba. Zaključno s 26. svibnja utrošene su 1 645 332 doze cjepiva. Dosad je 1 221 109 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 424 223 primilo obje doze.