NJEMAČKI ZNANSTVENICI TVRDE: Koronu je gotovo nemoguće ‘pokupiti’ na otvorenom! Ipak, nekih se pravila treba držati

Autor: Daniel Radman

Velika većina zaraza koronavirusom događa se u zatvorenim prostorijama, tvrde njemački znanstvenici. Razlog je taj, kažu, što je cirukulacija zraka na otvorenom daleko veća, a da se korona uglavnom prenosi aerosolima, ne kapljično.

Deutsche Welle tako navodi istraživanje iz Kine rezultati kojega kažu da je od 7.234 istraženih slučaja koronavirusa samo jedan bio zabilježen na otvorenom. Ipak, oprez je potreban. Vani se uglavnom sigurni ako ste pridržavate razmaka od najmanje metar i pol.

“Ako ne držite taj razmak, gledate se licem u lice i glasno pričate, pjevate, vičete, pljujete – onda se, umjesto aerosolima, možete zaraziti kapljično“, tvrdi virusolog Aleksander Kekule kako prenosi Deutsche Welle.

Ono što je također potvrđeno, svima nam u prilog ide i vjetrovito vrijeme. U takvim uvjetima oblaci aerosola koje čovjek proizvodi lakše se razbijaju, pa tako fizičar Gerhard Scheuch upozorava da je, primjerice, nemoguće da vjetar odnese aerosole od jedne do druge grupe ljudi ukoliko se nalaze na istom, otvorenom prostoru.

No, još uvijek nema dokaza utječu li klimatske razlike – je li veća šansa infekcije u toplim, hladnim, suhim i vlažnim predjelima – na širenje koronavirusa. Pandemija pogađa jednako i toplije i hladnije predjele, no virusolog Kekule naglašava da to ne mora ništa značiti. Njegova pretpostavka je da ljudi u tim, toplijim predjelima uglavnom pokupe virus u zatvorenim prostorijama, gdje su klima-uređaji i ventilatori.









Sportaši pak mogu biti mirni ukoliko treniraju vani. Naravno, distanca je potrebna.

“Ako neko samo protrči pored vas, čak i na malom razmaku, rizik je vrlo nizak”, pojasnila je Birgit Wehner, istraživačica aerosola s Instituta Leibnitz. I njen kolega Gerhard Scheuch potvrdio je ovu tezu, on pak kaže da bi zadihani sportaši morali stajati dugo jedni pored drugih da bi se zaraza prenijela.

Dobra je to vijest za one koji se bave momčadskim sportovima, no njih upozorava na korištenje svlačionica ili toaletea. “To su opasne prostorije. One se moraju dobro provjetravati”, poručio je.









Ovo, dakako, utječe na pitanje jesu li maske potrebne na otvorenim prostorima. Odgovor je – jesu, ukoliko se ne može održati razmak. Vrijedi to u slučajevima kad su veće gužve, na događajima poput koncerata. Također, isto vrijedi i za autobusne stanice i redove.