NJEMAČKA MIJENJA PRAVILA: Cijepljeni bi mogli biti oslobođeni strogih mjera, no ministar smanjuje euforiju

Autor: Andrej Jelušić

Nijemci pripremaju nacrt zakona koji bi se trebao odnositi na cijepljenje protiv koronavirusa, piše Deutsche Welle,

Zakonske promjene bi cijepljene oslobodio od nekih epidemioloških mjera, poput obaveznog testiranja ili karantene nakon povratka iz inozemstva.

Manji potencijal za zarazu

U dokumentu, koji je prvi objavio dnevnik Bild, se citira jedan zaključak državnog epidemiološkog Instituta Robert Koch u kojem se zaključuje da cijepljeni protiv koronavirusa posjeduju manji potencijal zaraziti druge od onih koji predoče negativan antigenski test.

Zbog toga bi se trebalo uvesti ublažavanje ili izuzetak od nekih mjera za one koji su cijepljeni, ali i za one koji su preboljeli koronavirus.

Njemački ministar zdravstva iz redova Jens Spahn rekao je da se trenutno unutar vlade raspravlja o ukidanju mjera samoizolacije za one koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili za one koji se vraćaju iz inozemstva i prisiljeni su na desetodnevnu karantenu.









Ublažavanje mjera

Olakšanja bi moglo biti i svugdje gdje se od mušterija traži negativan koronatest, poput frizera, većih dijelova maloprodaje ili ugostiteljskih objekata jednom kada budu ponovno otvoreni.

Iznimke se odnose na one koji su primili obje doze cjepiva, a zakon trebaju potvrditi oba doma parlamenta, Bundestag i Bundesrat.

Ministar privrede Peter Altmaier smanjuje euforiju jer obzirom na to da bi se iznimke odnosile samo na one koji su u potpunosti cijepljeni, smatra da bi moglo potrajati dok se obuhvati veći dio stanovništva. Altmaier ne vjeruje da bi to moglo biti prije lipnja ili srpnja.