NIJE GOTOVO! Europa popušta mjere, no nesumnjivo će doći do drugog vala, šefica ECDC-a preporuča jednu stvar

Autor: Dnevno

Brojne države Europe počele su s popuštanjem mjera, a i granice se polako otvaraju. Dok se mi vraćamo u normalu, nimalo optimistična nije direktorica Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Andrea Ammon koja ne sumnja da će doći do drugog vala koronavirusa. Nju pak zanima do kojih će razmjera isti voditi, javlja The Guardian.

“Virus je oko nas i kruži više nego u siječnju i veljači”, rekla je i istaknula kako je 85 do 90 posto građana i dalje izloženo zarazi virusom, a to pak znači da sada nije trenutak za potpuno opuštanje.

“Umorni od ograničenja, posebice sada kad se jasno vidi manji broj oboljelih, ljudi misle da je gotovo. Ali nije”, upozorila je te zaključila kako bi drugi val mogao biti blaži ako ljudi nastave poštivati pravila fizičke distance.