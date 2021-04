’NEŠTO OVAKO ŠLAMPAVO NISAM VIDIO’: Informatički stručnjak oštro o CijepiSe: ’Na razini je srednjoškolskog obrazovanja ili prve godine fakulteta’

Autor: M.V.

U brojnim problemima našla se platforma za prijavu cijepljenja protiv covida, CijepiSe, a da nitko ne zna zašto. U problemima su i liječnici koji su s ovom platformom dobili i dodatne zadatke. “Liječnici svaki dan provode cijepjenje na nizu drugih osnova, novorođenčad, školska djeca, cijepljenje protiv gripe… Nejasno je kako se ovakva situacija dogodila”, rekao je informatički stručnjak Marko Rakar u Novom danu.

On govori kako nije definitivno ni da je CijepiSe zapravo platforma, a dotaknuo se i vremena potrebnog za razvoj platforme slične vrste. “Ono što građani vide kroz stranicu CijepiSe može se napraviti u jedno popodne, no ono što dolazi iza mnogo je bitnije – podaci se moraju razmijeniti s IT sustavima HZZO-a, bolnicama, usporediti s drugim bazama… No, to su stabilni, dobro dokumentirani sustavi. U sedam dana bi se to moralo moći napraviti bez puno problema”, tvrdi.

“Ova aplikacija s takvim specifikacijama na razini je srednjoškolskog obrazovanja ili prve ili druge godine fakulteta. Nema opravdanja da to toliko ne funkcionira”, dodaje potom pa se osvrće na nedostatak integracije sustava CijepiSe, a upravo to dokazuje i činjenica da se na cijepljenje pozivaju oni koji su već cijepljeni.

Obrisani

Ministarstvo je prije nekoliko dana potvrdilo da se jedan broj građana obrisan s platforme. Među njima našao se i sam Rakar. Govori kako je pobrisano prvih 4000 ljudi, a on je bio 140. osoba koja se prijavila.

“Od 4000 ljudi koji su obrisani, sigurno su se neki u međuvremenu zarazili, a netko može završiti i na respiratoru. Postavlja se pitanje odgovornosti za tako šlampavu platformu. Informatikom se bavim preko 30 godina i nešto ovako šlampavo, neodgovorno nisam još vidio”, zaključuje.









Ističe dakako i kako “gledajući niz ovakvih bizarnih događaja, možemo zaključiti da je netko trebao zaraditi neke novce i isporučio nešto da bi bilo isporučeno”, a sudeći prema posljednjim aferama, tvrdi i kako je jasno da je posao dogovoren “ispod stola”. Zaključuje i kako službena stranica Vlade po pitanju koronavirusa, koronavirus.hr, ne funkcionira. Ista, govori ovaj informatički stručnjak, ne objavljuje sve podatke koje objavljuju druge zemlje. “Kada bi objavljivali, vidjeli bi se puni razmjeri nesposobnosti ili grešaka u sustavu. Također, lovi se u mutnom i pokušava se omogućiti zarada nekome kome ona ne pripada”, tvrdi.