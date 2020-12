NAJNOVIJI PODACI ZGROZILI SVEĐANE: ‘Ovako nešto se nije dogodilo u zadnjih sto godina’

Dugo očekivan i zanimljiv podatak švedske nacionalne statističke agencije Statistics Sweden (SCB) pokazao je da se ta zemlja ne nosi najbolje s pandemijom koronavirusa, prenosi Slobodna Dalmacija.

Švedska je, naime, prošlog mjeseca zabilježila više smrtnih slučajeva nego bilo kojeg drugog studenoga u zadnjih stotinu godina.

“Ovo je najveći broj umrlih tijekom mjeseca studenog od 1918. godine, kada je izbila španjolska gripa. Tada je u studenome umrlo 16.600 ljudi. Najveći rekord u 2000-ima bio je u 2002. godini, kada je u studenom registrirano 7.720 smrtnih slučajeva”, rekao je Tomas Johansson, švedski demograf za Statistics Sweden.

Tijekom studenoga u zemlji je umrlo 8.088 osoba. Primarni uzrok povećane smrtnosti je COVID-19, od kojeg je dosad umrlo 7667 Šveđana. Povećan broj smrtnih slučajeva zabilježen je u dobnoj skupini od 65 godina ili više, a najviše umrlih u jednom danu bilo je 15. studenoga, kada su preminule 292 osobe. Ukupno je u Švedskoj od početka pandemije zaraženo 341 tisuća osoba.

Švedska je dugo izbjegavala ‘lockdown’ i držala restorane, barove, škole, kinodvorane i teretane uglavnom otvorenima. Razlog je bila zabrinutost da bi lockdown dugoročno štetio djeci i odraslima te doveo do depresije, samoubojstva, odgođene zdravstvene zaštite i gubitka posla.

U prvom valu, stope smrtnosti su bile visoke u usporedbi sa susjednim zemljama, no nisu bile ništa veće od stopa smrtnosti u ostalim većim europskim državama. Ipak, drugi val jače je pokosio i Šveđane i prisilio vlast da nanovo kalibrira svoj pristup mjerama i uvede dodatna ograničenja.

I švedski premijer Stefan Löfven priznao je da su zdravstvene službe podcijenile žestinu drugog vala koronavirusa u njihovoj zemlji. “Mislim da većina ljudi u ovoj profesiji nije vidjela ovaj val ispred sebe. Govorili su o različitim klasterima”, poručio je Löfven u intervjuu za švedski Aftonbladet,

Bio je to praktički prvi put da je premijer uputio kritiku zdravstvenoj agenciji i epidemiologu koji je vodi i koji je i glavni arhitekt liberalne švedske strategije, Andersu Tegnellu.

Švedska zdravstvena agencija, koja stoji iza švedske strategije protiv zatvaranja, odbacila je i preporuke WHO-a o nošenja maski, navodeći kao razlog slabe dokaze o njihovoj učinkovitosti i strah da bi se maske mogle koristiti kao izgovor protiv izolacije pri pojavi simptoma.

Kako podsjeća The New York Times, Tegnell je najavljivao kako će nacija postići imunitet krda u travnju, pa u svibnju, pa u lipnju, no to se nije dogodilo. Potom je negirao da je švedska strategija bila postići imunitet krda, odnosno dovoljan udio populacije koji je imao i prebolio COVID da se zaraza više ne može nekontrolirano širiti.

Na kraju prvog vala švedska je vlada imenovala neovisno povjerenstvo koja je trebalo istražiti stanje u umirovljeničkim domovima diljem zemlje, odnosno utvrditi je li bilo propusta u upravljanju ili politici prema starijima koji su mogli utjecati na visoku stopu smrtnosti za vrijeme pandemije koronavirusa. Prema podacima stariji od 60 godina čine 96 posto umrlih, a skoro 70 posto među svim umrlima su stariji od 80 godina. Većina tih ljudi zaražena je u domovima za starije i nemoćne.

Rezultati koje je ovaj tjedan objavila komisija izrazito su nepovoljni za švedsku vladu. Utvrđeno da je bilo značajnih propusta u skrbi starijih osoba. “Vlada treba poduzeti mjere da bi skrb za starije osobe bila spremnija za epidemiju”, utvrdila je Komisija.