Najnovija analiza: Još jači val pandemije slijedi na jesen te nekoliko manjih tijekom iduće godine!

Autor: dnevno

Zaraza koronavirusom će se nastaviti širiti još najmanje 18 mjeseci do dvije godine, sve dok se ne zarazi 60 do 70 posto svjetske populacije. Predviđa to tim uglednih američkih znanstvenika u najnovijoj analizi koja nije nimalo optimistična, piše Slobodna Dalmacija.

Preporučuju svijetu da se pripremi za drugi veliki val širenja Covid-19 na jesen i zimu.

– Epidemija se neće zaustaviti dok se ne zarazi dvije trećine ljudi. Tek tada moguće je stvoriti imunitet koji će biti otporan na SARS-CoV-2, a to će značiti i apsolutnu pobjedu nad virusom. Očekivanja da će se zaraza uskoro zaustavi nisu realna i prkose mikrobiologiji – izjavio je Mike Osterholm, šef Centra za istraživanje i politiku zaraznih bolesti (CIDRAP) na Sveučilištu u Minnesoti za CNN.

Ovaj znanstvenik piše o rizicima pandemija već 20 godina, a savjetovao je nekoliko predsjednika.

Izvješće je napisao zajedno s epidemiologom Marcom Lipsitchom (Harvard School of Public Health), te timom u kojem su bili epidemiologinja dr. Kristine Moore i povjesničar John Barry, koji je 2004. godine napisao knjigu “Velika gripa” o pandemiji gripe iz 1918.

– Budući je SARS-CoV-2 novi virus, nitko nema imunitet. Duljina pandemije vjerojatno će trajati 18 do 24 mjeseca, jer se imunitet krda postupno razvija u ljudskoj populaciji. Već dugo govorim, da kada nastojimo shvatiti razvoj infektivne bolesti moramo se učiti i iz povijesti – rekao je Lipsitch za CNN.

Kaže kako pandemijske infekcije nisu sklone nestajanju tijekom ljeta, kao što je slučaj sa sezonskim gripama.

– Zbog duljeg perioda inkubacije, širenja i putem asimptomtskih pacijenata, te višeg RO broja, Covid-19 se širi brže od gripe – navodi.

RO označava prosječni broj ljudi kojeg je zarazio jedan pacijent. Veći RO broj znači da će veći broj ljudi morati biti zaražen i postati imun prije nego što će se pandemija okončati.

Znanstvenici navode i kako političari trebaju prestati govoriti da će pandemija završiti te im savjetuju da umjesto toga pripreme građane na dugu borbu.

Zabrinuti zbog popuštanja mjera

Lipsitch i Osterholm iznenađeni su odlukama koje su mnoge države donijele kako bi ukinule ograničenja usmjerena na kontrolu širenja virusa.

– Mislim da države rade eksperiment i to je eksperiment koji će nas vjerojatno koštati života, osobito na mjestima koja to rade bez pažljivih kontrola – komentirao je Lipsitch.

Dodao je da neke države ukidaju mjere kada imaju više novih slučajeva zaraze nego što su ih imali kada su uveli ograničenja.

– Premda bi cjepivo moglo utjecati na tijek pandemije, ono neće biti dostupno barem do 2021. godine – ističu znanstvenici.

Navode tri moguća scenarija razvoja pandemije.

Prvi scenarij: Epidemija će se nastaviti kretati krivuljom kakvom se sada kreće, s nizom manjih valova preko ljeta i postupno će nestati 2021. godine.

Drugi scenarij: Pandemija još nije dosegnula vrhunac, nakon prvog vala prati je još jači val na jesen ili zimu te još jedan ili više manjih valova tijekom 2021. Taj scenarij zahtijeva ponovno uspostavljanje mjera za distanciranje i ublažavanje širenja zaraze na jesen. Smatraju da je to obrazac sličan onome tijekom pandemije 1918. i 1919. kad je španjoska gripa ostavila nesagledive posljedice.

Treći scenarij: Događa se ono što znanstvenici nazivaju “sporo izgaranje” pri čemu će virus postupno slabiti duljim nizom godinama koje su pred nama. U tom periodu bit će bolesnih i mrtvih, no neće se uvoditi ograničavajuće mjere.

Vladama savjetuju da se pripremaju za drugi scenarij koji drže najizglednijim, pogotovo zato što do tada neće biti učinkovitog cjepiva ni imuniteta krda.

Imunlog Anthony Fauci, koji se više od dva i pol desetljeća nalazi na čelu američkog Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti te koji se protiv epidemija bori još od pojave AIDS-a, također tvrdi da bi pandemija mogla potrajati pune dvije godine.

Markotić: Postoji mogućnost da će se virus vraćati svake godine

Kineski znanstvenici pak smatraju da se koronavirus neće iskorijeniti i nestati poput SARS-a. Uvjereni su kako će se bolest u valovima stalno vraćati poput gripe, a istog je mišljenja i dr. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”

– Većina virusnih infekcija ponavlja se sezonski ili svakih nekoliko godina kad se poklope neki epidemiološki uvjeti. Primjerice virus Zapadnog Nila pojavio se nakon 80 godina i sad ga imamo svake dvije, tri godine. Kod hantavirusa koji uzrokuje hemoragijsku (mišju groznicu) zna biti razmak deset, dvadeset godina, a sad imamo svake dvije godine infekciju. Koronavirus je kapljični virus, mogao bi biti regularni sezonski virus koji bi se javljao svake godine, ali obzirom da je on dosta neobičan vidjet ćemo što će na koncu biti – poručila je Markotić.