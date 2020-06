NAJCRNJA ANALIZA IKADA: Hrvatska će najesen trebati puno više respiratora, očekuje se oko 1500 umrlih

Autor: Dnevno

Do 1. listopada Hrvatska će imati 1498 umrlih od Covida-19, najnovija je prognoza američkog Instituta za metriku i procjene u zdravstvu (IHME), a aktivnih zaraženih u tom trenutku bilo bi u Hrvatskoj 2.966.

IHME Sveučilišta Washington iz Seattlea svoje prognoze za svaku pojedinu zemlju redovito korigira, ali njihove prognoze pokazuju trendove s epidemijom u analiziranim dijelovima svijeta.

Ranija prognoza IHME-a govorila je o znatno lakšem stanju s epidemijom u Hrvatskoj. No, sada se predviđa da bi polovicom srpnja broj umrlih od Covida-19 svakog dana trebao znatno rasti, te da bi do početka listopada to bilo već oko 28 umrlih dnevno.

IHME je istraživački institut na području globalne zdravstvene statistike i procjene utjecaja Sveučilišta Washington u Seattleu. Njihove projekcije o smrtnosti Covida-19 razvijene su kako bi američki bolnički sustavi i tamošnje vlasti utvrdili na kojoj točki će bolest nadjačati njihovu sposobnost brige o pacijentima. Prognoze pokazuju i dnevne i kumulativne smrti od Covida-19, informacije o mjerama održavanja razmaka, zarazama i testiranjima.

Dobra vijest po Hrvatsku prema najnovijim prognozama IHME-a jest to da bolnički smještaj ne bi trebao trpjeti što se tiče mjesta planiranih za prihvat oboljelih od Covida-19. Riječ je o prognozi nešto manje od 900 hospitaliziranih, uz kapacitete od oko 4000 kreveta.

Pritom je loša vijest to što IHME za 1. listopada predviđa 270 kreveta za teško oboljele kojima treba pomoć pri disanju pomoću respiratora, te navodi da ih Hrvatska trenutno ima 170. Usto, navodi se da će pomoć respiratora za disanje trebati 243 oboljela.