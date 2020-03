Nacionalni Stožer: ‘Od jutros nema novih slučajeva, a još jedna osoba je otpuštena iz bolnice’

Autor: Dnevno

Na redovnoj konferenciji za novinare Nacionalni stožer Civilne zaštite izvijestio je da do poslijepodneva nisu zabilježili nove slučajeve zaraze koronavirusom u Hrvatskoj.

“Dobra je vijest što je jedna dama puštena iz Klinike za infektivne bolesti, 880 testova u tijeku, 25 nije dovršeno”, započeo je izlaganje ministar zdravstva Vili Beroš.

“Vrijedni djelatnici Hitne medicinske pomoći do sada su izvršili 258 intervencija za bolesnike sa sumnjom na COVID 19, pod nadzorom je 9598 osoba”, nastavio je.

Naglasio je da, osim u KB Dubrava u Zagrebu, i u Rijeci, Splitu i Osijeku se ustrojavaju respiracijski centri, a zahvalio se Gradu Zagrebu na uspostavljanju šest novih ambulanti za pregled pacijenata sa sumnjom na zarazu koronavirusom.

Ravnateljica Klinike za infektologiju dr. Alemka Markotić rekla je da iako nema novih pozitivnih, dosta je uzoraka u testu pa ako netko bude pozitivan tijekom dana javnost će biti izvještena o tome. Od bolesnika koji su zaraženi kaže da su svi lakše, a jedan je srednje teško bolestan, te da nema životno ugroženih.

Pojasnila je i kako je došlo do sumnje na zarazu i u njezinoj klinici. Naime zaraženi liječnik s KBC Rebro bio je u kontaktu s dijelom liječnika iz Klinike za infektologiju.

Šest je stavljeno u samoizolaciju, svima su uzeti brisevi na testiranje i svi su negativni, dok se jedan dio još testira. Nitko od djelatnika u Klinici za infektivne nije zaražen i nitko tko je bio u kontatku s njima nema simptome.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić rekao je da su nažalost došli do do faze da moraju postupati.

“Od subote do danas imamo 45 dojava u smislu nepridržavanja Rješenja o samoizolaciji. Jučer i danas tijekom dana preko 20 ljudi je u analizi i opservaciji. Išli smo s prekršajnim nalozima u iznosu od 8000 kuna i kaznom Rješenja za izvršenje rješenja od 30.000 kuna.

Ravnatelj HZJZ-a Hrvoje Capak izvijestio je da je od jutra 600 novih kontakata pod nadzorom, kontaktirali su sve osobe koje su bile i mogle biti u kontaku sa zaraženim liječnicima u KB Dubrava gdje još traju epidemiološki izvidi.

Na pitanje o prijedlozima pojedinih Stožera poput onog iz Zagreba ili Varaždinske županije ministar Beroš kaže da Nacionalni stožer nije dao preporuke o zatvaranju trgovina po gradovima.

Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut komentirao je jučerašnji zahtjev zagrebačkog stožera koji nisu odobrili. “Nacionalni stožer daje preporuku, a ako odluka županijskih stožera nije u skladu s preporukom Nacionalnog stožera onda mi to ne odobravamo.”

Na novinarsko pitanje može li se predvidjeti kako će se epidemija koronavirusa odvijati dr. Markotić je rekla da se ovaj virus ponaša neuobičajeno u odnosu na nešto što smo imali u posljednjih 20-30 godina.

“Možemo imati modele, ali sve to nije to. Jedino možemo pratiti da ne budu nagli skokovi u brojevima, ali ni to ne možemo predvidjeti. Spremni smo i očekujemo i jači uzlazni trend zbog iskustava drugih, ali o brojkama ne bih kalkulirala”, rekla je.