NAČELNIK PU ZAGREBAČKE: Službenici će kontrolirati autobuse, vlakove…evo i kako

Kao jedna administrativna jedinica, u narednom periodu do 8. siječnja, smatrat će se Zagrebačka županija i Grad Zagreb i za prelazak iz jedne u drugu županiju, građanima neće biti potrebna propusnica. No, kako će to sve izgledati u praksi pojasnio je Marko Rašić, načelnik PU zagrebačke za RTL.

”Osnovna zadaća i poruka ove odluke je da prije svega svi oni koji nemaju prijeku potrebu najbolje da ostanu u svom mjestu prebivališta, u svom mjestu boravka. A oni koji moraju radi posla i radi neodgodive obaveze napuštati svoje mjesto prebivališta, da prije toga od županijskih Stožera ishoduju e-propusnicu kako bi nama olakšali naš posao”, poručio je.

Istaknuo je i kako će se, jednako kao i osoba vozila, kontrolirati i autobusi. Oni zatečeni bez propusnice bit će prisiljeni vratiti se u svoje mjesto prebivališta. Isto vrijedi i za željeznički prijevoz, a kako će to izgledati Rašić navodi: “Nadzirat će se ne samo željeznički promet nego i zračni i to prije svega kroz redovnu službu. Bit će pojačana prisutnost policijskih službenika na željezničkim kolodvorima, na željezničkim stanicama, a i u zoni zračne luke”.

Naposljetku naveo je i kako će službenici procijeniti svaku situaciju, a imat će razumijevanja za izvanredne situacije.