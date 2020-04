Na popis simptoma zaraze koronavirusom dodano još šest. Evo što to zapravo znači!

Autor: Dnevno

Na listu popisa simptoma Covida-19 Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dodano je šest novih simptoma, među kojima su bolovi u mišićima, glavobolja i zimica.

Zimica, ponavljajuća zimica s drhtavicom, bol u mišićima, glavobolja, bol u grlu i gubitak osjetila mirisa i okusa su noviteti koji su se pojavili na njihovoj stranici o koronavirusu, prenosi Insider.com.

S time se došlo do ukupno 9 simptoma, što je trostruko više od onog što je na stranicama CDC-a bilo donedavno.

Naime, dosad su kao uobičajeni znakovi Covida-19 bili priznati samo povišena tjelesna temperatura, kašalj i gubitak daha. Dodavanje simptoma kao što su glavobolja, grlobolja i bolovi u mišićima znači da službena tijela razumiju da se bolest promijenila – prije su se te tegobe smatrale samo povremeno prisutnim kod Covida-19, a uobičajenim su se smatrale kod dobro poznatih bolesti kao što su gripa i prehlada.

I zimica se prije smatrala rijetkim simptomom kod Covida-19, iako su mnogi oboljeli od te bolesti navodili upravo taj simptom, a među njima i novinar CNN-a Chris Cuomo kojem je čak puknuo zub od intenzivne trešnje uslijed zimice izazvane novim koronavirusom.

Što se tiče gubitka osjetila mirisa i okusa, to se prije spominjalo više u anegdotalnom tonu. No, nedavno istraživanje je pokazalo da je koronavirus povezan s naglim, potpunim gubitkom mirisa kod žena koje imaju malo drugih simptoma, što bi sugeriralo da gubitak mirisa može biti znak blagog oblika bolesti Covid-19.

Simptomi koronavirusa obično se javljaju 2 do 14 dana nakon izloženosti virusu, prema CDC-u, dok se prema nekim istraživanjima teški simptomi mogu razviti 5 do 10 dana nakon što se pojave početni simptomi. Naravno, ako uopće dođe do razvoja teških simptoma. Sve je veći broj dokaza da simptomi koronavirusa mogu jako varirati, od toliko blagih da je bolest jedva primjetna do onih opasnih po život. A velik broj zaraženih pacijenata čak uopće nema nikakve simptome.

Prepoznavanje manje ozbiljnih simptoma moglo bi pomoći u usporavanju širenja bolesti s obzirom na to da osobe s blagim simptomima mogu biti nesvjesne zaraze te je tako prenijeti drugima.

Ostali simptomi koji se mogu povezati s novim koronavirusom, iako još nisu dodani na listu CDC-a, uključuju probavne tegobe, poput mučnine, povraćanja i proljeva.

No, ono što se sigurno nije promijenilo jest preporuka CDC-a za teške simptome: osjetite li poteškoće s disanjem, stalnu bol i li pritisak u prsima, iznenadnu konfuziju, nesposobnost da se razbudite ili vam usta i lice poprime plavkastu boju, odmah se javite službi za hitnu medicinsku pomoć.