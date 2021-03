MOSTAR JE NA KOLJENIMA: Mjere nitko ne ‘šljivi’, noćni klubovi i restorani su krcati ljudima… stiže KOLAPS!

Autor: Maja Štefanac

Stanje u Bosni i Hercegovini je alarmantno, bolnica u Zenici je popunjena pacijentima oboljelima od koronavirusa, a u zadnja tri dana svi kreveti su predviđeni za pacijente na respiratoru. No ono što je najgore, nedostaje im osoblja. Stoga predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas u Sarajevu ima hitan sastanak, a tema je uvođenje lockdowna na dva tjedna.

Najgora je situacija u Kantonu Sarajevo, gdje je jučer svaki drugi testirani bio pozitivan, već se sad nagađa da će restrikcije trajati do ljeta, javlja Oslobođenje. Vlada Federacije BiH krenula je u hitnu nabavku cjepiva Sputnik V i nadaju se da će prve doze početi stizati već u ponedjeljak, a za stanovnike Sarajeva, kad cjepivo konačno dođe, cijepljenje će među ostalim biti organizirano i u dvorani Zetra.

Bezobzirno kršenje mjera

Najveći problem je kršenje mjera i što se to uopće ne kažnjava i upravo bi zbog toga u Mostaru mogla opet buknuti korona, rekao je ministar dravstva FBiH Vjekoslav Mandić.

“Veliki je broj zaraženih, pogotovo u Kantonu Sarajevo. Mjere su stalno na snazi, ali ih nitko ne poštuje. Noćni klubovi rade, šalju se poruke iz klubova. Siguran sam da će u Mostaru biti isti scenarij kao u Kantonu Sarajevo za nekih deset dana. Vrlo poznate mjere će biti na snazi i tijekom ljeta. One se nisu mijenjale od studenog, ali nitko nije provodio mjere. To što u javnom prijevozu imamo pune tramvaje, u restoranu 400 ljudi, to sve inspekcija treba rješavati i raditi svoj posao – rekao je Mandić.









Bolnica u Zenici javlja da su im kapaciteti popunjeni, te da su im u zadnja tri dana svi kreveti predviđeni za pacijente na respiratoru.

“Prije pandemije trošili smo 300 litara kisika dnevno, a sada je dnevna potrošnja oko 4.000 litara. Situacija s nabavkom kisika ista je u svim bolnicama koje liječe Covid pacijente pa se svakog trenutka može dogoditi problem s opskrbom. Mi imamo ugovor s ‘Messerom’, našim dobavljačem, po kojem su nam obavezni isporučivati količine kisika koje su nam potrebne i nije do bolnice. Pitanje je može li dobavljač, zbog velike potražnje, isporučiti potrebne količine”, rekao je ravnatelj zeničke bolnice Rasim Skomorac.