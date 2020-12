MISLITE DA IMAMO NAJSTROŽE MJERE? Pogledajte kako će se blagdani slaviti u ostalim europskim zemljama

Autor: Andrej Jelušić / Hina

Hrvatska je danas produljila mjere koje je uvela prije dva tjedna kako bi suzbila širenje koronavirusa među populacijom.

Osim što su stare mjere produljene najviše je prašine u javnosti podigla najava uvođenja propusnica koje kreću od 23. prosinca, samo dan uoči Badnjaka.

O tome kome sve trebaju propusnice i kako doći do njih možete pročitati ovdje.

Propusnice za cilj imaju smanjiti kretanje među županijama, za razliku od prošlog puta kada su iste zabranile kretanje među općinama. Ta je odluka zasmetala mnogima jer će neće moći provesti blagdane sa svojim bližnjima. Kriteriji za dobivanje propusnica mnogo su stroži negoli na proljeće, a hoće li i one pokazati nesuvislost hrvatskih županija ostaje za vidjeti.

Međutim, nije Hrvatska jedina koja je uvela strože mjere. Mnoge europske zemlje su odlučile mjerama smanjiti kretanje ljudi tokom blagdana. U te zemlje spada i Švedska koja je do sada imala najliberalniji pristup kada je u pitanju borba s pandemijom.

Švedska vlada u petak je uvela do sada najstrože mjere suzbijanja širenja covida-19 u drugom valu pandemije, a koje uključuju preporuke za nošenje maski u sredstvima javnog prijevoza i zatvaranje gospodarskih aktivnosti koje nisu neophodne, poput teretana, bazena i knjižnica, zatvoriti do 24. siječnja.

U Češkoj su u petak na snagu stupile nove epidemiološke mjere, a ta je zemlja iz treće prešla u četvrtu razinu rizika od koronavirusa, prenosi češki portal xpats.cz. Najnovije mjere uključuju “policijski sat” od 23 do pet sati ujutro i zatvaranje barova, restorana, teretana, bazena i sličnih sportskih objekata, no vlada je dopustila nekoliko iznimki.

Te iznimke uključuju izuzeće od policijskog sata za one koji idu na polnoćku s time da se može koristiti samo petina sjedala u crkvi kao i dopuštenje trgovinama da nastave s radom iako bi se po pravilima za četvrtu razinu opasnosti trebale zatvoriti sve trgovine koje nisu neophodne.

Moraju se zatvoriti muzeji i galerije no ministarstvo kulture dopustilo je nekim ustanovama da ostanu otvorene, poput onih u čijim se zbirkama nalaze privremeno posuđene umjetnine iz inozemstva. Hotelima se ponovno zabranjuje prihvat gostiju koji dolaze radi turizma, a ugostiteljski objekti s hranom mogu imati samo dostavu.

Neke skijaške žičare u planinama radit će, ali neće se pružati usluge smještaja, a kiosci s osvježenjima bit će zatvoreni. Za novogodišnje zabave nema iznimki. Dopuštena su okupljanja do šest ljudi no još se mogu posjećivati prijatelji i rođaci u domovima za starije, ali uz negativan test na covid. Na svadbama i sprovodima može biti do 20 osoba.

Škole će zbog epidemije početi zimski odmor u petak umjesto u ponedjeljak ili utorak, kako je ranije bilo predviđeno.

Švicarska vlada odredila je da se od utorka na mjesec dana zatvore restorani, sportski i rekreacijski centri i pozvala ljude da ostanu doma kako bi se suzbila visoka stopa zaraze koronavirusom zbog koje su znanstvenici zatražili strože mjere.

Kantoni su i dalje odgovorni za svoja skijališta, jer su sportovi na otvorenom u skupinama od pet ili manje ljudi i dalje dopušteni. Kantoni s niskim stopama zaraze mogu biti iznimka od novih pravila.

Trgovine i dalje mogu ostati otvorene, premda uz ograničeni dopušteni broj kupaca. Privatna okupljanja više od deset osoba trenutno su zabranjena u Švicarskoj.

U Bosni i Hercegovini mjere ograničenja, koje uglavnom podrazumijevaju zabranu kretanja u noćnim satima te obvezu nošenja maski i na otvorenome, za sada ostaju na snazi, no neće se pooštravati. To ipak znači kako će ograničenje kretanja od 23 do 5 sati ostati na snazi i tijekom predstojećih blagdana i neće se ukidati ni za Božić niti za Novu godinu.

Veliki dijelovi Engleske će se od ovoga vikenda naći u kategoriji visokog rizika, iako vlada planira ublažiti mjere na pet dana tijekom Božića.

Španjolska prijestolnica Madrid, na početku pandemije epicentar covida-19, postupno je smanjio širenje virusa bez zatvaranja barova i trgovina. No, sa stopom od 244 zaraženih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana, grad se vraća na razine prije početka drugog vala.

Policija u Litvi planira postaviti cestovne blokade kako bi provela zabranu kretanja. “Nijedno mjesto u zemlji nije sigurno”, rekla je premijerka Ingrida Šimonyte.

Austrija od 26. prosinca ulazi u treće zatvaranje no unatoč tome skijaške vučnice bit će otvorene, ali će u njima ljudi morati nositi maske FFP2, prenose agencije. Austrijski skijaške vučnice bit će otvorene 24. prosinca, no restorani, hoteli i barovi ostat će zatvoreni, rekla je vlada, kako prenosi agencija Reuters . Do sada je policijski sat vrijedio od 20 sati navečer do 6 ujutro.

Trgovine i škole ponovno će se zatvoriti do 18. siječnja. Od 15. siječnja samo stanovnici koji su se testirali antigenskim testom moći će nastaviti društveni život prije općeg ukidanja ograničenja 24. siječnja, najavila je vlada, prenosi agencija dpa.

U Njemačkoj su od srijede uvodene dodatne strože mjere zatvaranja koje uključuju zatvaranje škola i najvećeg dijela maloprodaje, a mjere će popratiti i treći paket pomoći gospodarstvu. U mjere koje su dogovorene između saveznih i pokrajinskih vlasti spada zatvaranje objekata maloprodaje s izuzetkom prodavaonica potrepština za svakodnevnu upotrebu i ljekarna od 16. prosinca do 10. siječnja.

Dozvoljen je i rad benzinskih crpki, automehaničarskih radionica, banki i pošta ali je zabranjen rad frizerima i salonima za masažu.

Privatna okupljanja bi trebala biti ograničena na pet osoba iz dva domaćinstava. Tijekom božićnih blagdana, od 24. do 26. prosinca bi ovo pravilo trebalo biti ublaženo time što broj dozvoljenih osoba ne bi bio ograničen, ali bi krug osoba koje se okupljaju trebao biti ograničen na blisku i bližu rodbinu.

Savezna i pokrajinske vlade apeliraju na građane da tjedan dana prije Božića kontakte smanje na minimum. Isto tako se apelira na građane da putuju samo u slučaju nužde.

Škole i vrtići bi u pravilu trebali biti zatvoreni od 16. prosinca do 10. siječnja odnosno treba omogućiti nastavu na daljinu. O konkretnim mjerama u školama bi svaka savezna pokrajina trebala donijeti vlastite mjere.

Za sam doček Nove godine su zabranjena okupljanja na javnim mjestima a prodaja pirotehnike je u danima uoči Nove godina zabranjena. Za vrijeme cjelokupnog trajanja strožih mjera je zabranjena konzumacija alkohola u javnosti.

Mise su dozvoljene uz obvezu pridržavanja razmaka od 1,5 metara te obavezu nošenja maski. Pjevanje tijekom mise je zabranjeno. U crkvama u kojima se očekuje veći dolazak vjernika je obvezno uvesti sustav prijave.

Predstavnici saveznih i pokrajinskih vlada trebali bi se ponovno u istom sastavu sastati 5. siječnja kako bi razmotrili eventualne promjene mjera nakon 10. siječnja.

U Sloveniji su na snazi mjere manjeg popuštanja i ublažavanja restrikcija, ali će to vrijediti samo do 23. prosinca, kad će se protuepidemijske mjere opet pojačati kako bi se izbjeglo pojačano širenje virusa do čega bi moglo doći tijekom blagdanskih dana.

U idućih osam dana u cijeloj je državi ponovo dopušten javni promet, ali u manjoj mjeri nego inače i uz pridržavanje svih mjera zaštite, pa će tako u autobusima moći biti popunjeno svako drugo sjedište. Na nacionalnoj je razini ponovo dopušten rad nekih uslužnih djelatnosti, poput frizerskih i pedikerskih salona, a dodatno popuštanje restrikcija i kretanja vrijedi u samo 4 od 12 statističkih regija u kojima je epidemiološka situacija nešto bolja.

O tome kakve će mjere biti u vrijeme blagdana i nakon njih vlada će razgovarati na svojoj sjednici već u četvrtak. Potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek kazao je da se razmišlja o modelu restrikcija koje je za to razdoblje uvela Njemačka.