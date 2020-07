MILIJUN I POL DOZA CJEPIVA ZA HRVATE Capak tvrdi: ’Dobit ćemo ga među prvima na svijetu’

Autor: Dnevno/M.V.

Da će Hrvatima na raspolaganju biti 1,5 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa potvrdio je ministar zdravstva Vili Beroš koji je rekao da je doza već rezervirana. O istoj temi pričao je i ravnatelj HZJZ-a i član Stožera civilne zaštite, Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV.

“Sasvim sigurno će Hrvatska kupiti to cjepivo i na kraju će platiti cijenu. To je vrlo slično nabavci pandemijskog cjepiva protiv gripe. U slučaju da dođe do pandemije, Hrvatska plaća rezervaciju. Onda kad se izolira virus i kad se počne proizvoditi cjepivo, mi ćemo brzo doći na red jer plaćamo rezervaciju. Oni koji ne plaćaju rezervaciju doći će kasnije na red i neće moći na vrijeme cijepiti populaciju”, objasnio je.

Otkrio je ravnatelj i da nije Hrvatska direktno rezervirala cjepivo nego sve to činimo preko Europske Unije.

“To radi EU, ne radimo mi to. Mi samo EU-u prijavljujemo količinu za koju smo zainteresirani, a oni provode javni natječaj, dogovaraju cijenu i ugovaraju redoslijed”, rekao je.

No, cjepivo još nije ni na tržištu, a čini se ni da neće biti do kraja ove godine.

“Cjepivo treba proći brojna ispitivanja na velikom broju ljudi, a zatim ga treba registrirati. Tek potom slijedi proizvodnja”, podsjeća.

Na pitanje kome je namijenjeno 1,5 milijuna doza, Capak prve na popis stavlje rizične skupine.

“To su osobe preko 50 godina i osobe s kroničnim bolestima. Važno je i da se zdravstveni djelatnici cijepe”, najavio je pa istaknuo kako smatra da će interesa za cjepivom biti, ali samo cijepljenje, tvrdi, neće biti obavezno.

“Da se proizvelo dovoljno doza za cijeli svijet, neće biti dovoljno niti šest mjeseci, nego će otprilike trebati godina ili godina i pol. Neće svi u svijetu moći biti cijepljeni istovremeno. Ali s obzirom da imamo taj mehanizam zajedničke nabave s Europskom unijom i zemljama EU-a, mislim da ćemo biti među prvima”, optimističan je Capak.