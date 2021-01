MARKOTIĆ DALA OZBILJNO UPOZORENJE: Mutiranog virusa imamo i u okruženju, ne smije nam se desiti treći val koji može biti puno gori

Alemka Markotić, šefica Klinike Fran Mihaljević na tiskovnoj konferenciji Stožera izrazila je zadovoljstvo zbog nižih brojeva zaraženih, no dala je i važno upozorenje:

“Niži brojevi su doveli da i bolnički sustav pod manjim opterećenjem, zadnjih desetak dana veći broj otpuštenih, no moramo i dalje biti oprezni. Ovo je dobar rezultat, no ne smijemo ignorirati situaciju u Europi. Jedan dio zemalja zahvaljujući mutiranom virusu ima visok porast u kratko vrijeme, moramo biti iznimno oprezni, nađen je u Mađarskoj, ima ga u zemljama okruženja, Hrvatska će isto kontinuirano raditi sekvenciranja da nađe te i druge mutacije. Mutirani virusi imaju 50-70 posto veću infektivnost. Još uvijek se stječe dojam da se opet ponavlja dio od početka pandemije kada se mislilo da je to negdje tamo u Kini, pa možda neće ni doći, i s ovim mutacijama moramo biti koncentrirani i pratiti ponašanjem i mjerama mogućnost brzog širenja da se ne bi doveli u situaciju da imamo treći val koji može biti puno gori od drugog”, rekla je Markotić.