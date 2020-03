Maligec: Društvene mreže ne smiju nikako služiti kriznoj komunikaciji!

Autor: dnevno.hr/otvoreno.hr

Pandemija koronavirusa promijenila je nas svakodnevni život. Svakodnevno bombardiranje s vijestima, zaraženima, na sreću još ne i preminulima u Hrvatskoj dovela je među građanima do neviđene panike. Prvih nekoliko dana mnogi su na spomen koronavirusa odmahivali rukom, a zatim je nakon upoznavanja s događanjima u inozemstvu počela panika.

Nju smo prvi osjetili mi novinari izvještavanjem iz trgovina u koje su nahrupili naši uspaničareni sugrađani u strahu od mogućeg potpunog prekida normalnog života. Borba protiv neprijatelja o kojem znamo malo, kojeg ne vidimo, nego tek osjetimo kad nam se infiltrira u tijelo samo po sebi stvara određenu dozu panike. A suočeni s lažnim i malicioznim vijestima koje šire, citiram ministra Tomislava Ćorića-idioti, unijela je među mnoge i skoro pa smrtni strah, piše otvoreno.hr.

U izvještavanju o koronavirusu posebno se ističe-HRT

Komunikacija u ovim vremenima nije samo nužna već je najbolje sredstvo u borbi protiv panike i dopustite mi da se tako izrazim ‘terora’ informacija do kojih danas itekako lako dolazimo. Upravo o komuniciranju govorio je za otvoreno.hr Mihael Maligec, predavač u Govorničkoj akademiji Demosten.

Maligec kaže kako se dnevno o koronavirusu govori kao vodećoj temi svih informativnih emisija, više ili manje uspješno, ali da se u tim objavama posebno ističe nacionalna televizijska kuća.

“Hrvatska Radiotelevizija prenosi uživo dvije dnevne konferencije za medije ravnateljstva Civilne zaštite , što je racionalan i prikladan način neposrednog informiranja jer ljudi unaprijed znaju kada i gdje dobiti najsvježije informacije”.

“Također”-dodaje -“svako jutro u HRT-ovoj lifestyle i informativnoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska gostuje predstavnik stručne javnosti, netko od epidemiologa, članova kriznog stožera, Civilne zaštite, MUP-a itd., a gostovanje se emitira odmah nakon prvog informativnog bloka, nekoliko minuta iza sedam sati ujutro. Po meni, vrlo dobar termin i slijed da se ne guši standardni informativni program”.

Mjere nisu najjasnije komunicirane

Maligec se osvrnuo i na mjera koje su trenutno na snazi a za koje kaže kako nisu najjasnije komunicirane.

“Dojma sam kako dobar dio građana još ni ne zna koje su mjere uvedene i koja ograničenja za sobom povlače. U dva dana otkako su na snazi, mjeru samoizolacije bijegom je prekršilo više od 10 ljudi, što je posljedica vlastite neodgovornosti, ali vjerojatno dijelom i upućenosti”, smatra Maligec.

Ono što posebno ističe i na što apelira je da društvene mreže ne smiju nikako služiti kriznoj komunikaciji!

“Sugrađane treba jasno pozvati: ako ste zaposleni, i iz bilo kojeg razloga je radna svakodnevica na koju ste navikli sada ugrožena, najprovjerenije informacije dobit ćete od osobe zadužene za komunikaciju u vašoj tvrtki, najčešće je to netko iz ljudskih potencijala. Ne idite po informacije na portale koji se financiraju brojem klikova ili na društvene mreže!”, napominje.

Podsjeća kako je početkom ožujka društvene mreže preplavio post da se u Republici Hrvatskoj taji istina o koronavirusu, da imamo više od 100 oboljelih, da postoje pacijenti u kritičnom stanju te da će, i to u razmaku od samo par sati od objave, grad Zagreb postati grad-karantena u koji se neće moći ući, niti će ga se moći napustiti.

“Sve nevjerodostojne stranice na društvenim mrežama odmah su prenijele vijest, a mogućnost podijele objava i pisanja vlastitih komentara koju nude društvene mreže Twitter i Facebook dovele su do eksplozije dosega kako originalnog teksta, tako i, domino-efektom, nadopisanih komentara”, kaže Maligec i dodaje kako u vrijeme koje je prepoznato kao globalna zdravstvena kriza ne treba uspostavljati kauzalne lance koji vode u katastrofu, a društvene mreže ionako su moćnije od oružja već godinama.

“Iako su službenim kanalima ovakve dezinformacije brzo demantirane, one su već učinile svoje po načelu da se dobra riječ čuje daleko, a ona manje dobra još dalje.”, kaže Maligec.

Doktorica Markotić i ministri Beroš i Božinović komunikacijski su odmjereni i na visini zadatka

Maligec smatra i kako je promjena ministra zdravstva bila pravovremena.

“Kao komunikator i tip osobe, ministar Vili Beroš ulijeva povjerenje i u vrijeme kada nam realno nije lako. Ministar Milan Kujundžić ne bi na javnost djelovao tako smirujuće i, ako je suditi po njegovim ranijim medijskim istupima, ne bi podnio medijski teret ovog stanja. Stručni vjerojatno bi, u to ne ulazim, ali medijski ne bi”, kaže.

Dodaje i kako je doktorica Alemka Markotić najpozitivnija je osoba u Republici Hrvatskoj u posljednja tri tjedna.

“Doktorica Markotić možda je i najizloženija osoba u ovakvom stanju nacije. No komunikacijski savršeno kotira iz dva razloga. Prvi je onaj stručni. Ona je ravnateljica najpoznatije klinike za infektologiju u državi te sveučilišna profesorica, ali to ne dopire do najvećeg dijela onih koji doma gledaju vijesti. Ono što dopire jest druga strana ove priče: Alemka Markotić je žena koju građani vide kao jednaku sebi. Da nije ovakve situacije, žena nikada ne bi bila po medijima. Sada kad je, svakodnevno gostuje u informativnim programima svih nacionalnih televizija, održava konferencije, daje izjave. Kad daje izjavu, govori jasno i razumljivo, nema se potrebu skrivati iza terminologije koju običan gledatelj ne razumije. Sličan je i ministar Beroš za razliku od Kujundžića koji je bio sklon upravo tome”, podsjeća

Maligec napominje kako u izjavama doktorice Markotić nema floskula, nema one ‘neka svi nadležni rade svoje’, već dobivamo jasne informacije iz dana u dan. “Za mene, ona je najbolji komunikator u ovoj situaciji”.

I ostali članovi kriznog stožera komunikacijski su odmjereni i na visini zadatka, smatra Maligec.

“Gospodin Krunoslav Capak i ministar Davor Božinović, inače nesklon medijskim bravurama, vrlo štur i distanciran u ranijim medijskim istupima, polako iz dana u dan postaju prijateljska lica cjelokupne javnosti i postojano grade imidž osoba kojima možemo vjerovati”, kaže.

Maligec napominje da ako informacija ne dolazi iz stručnog izvora ili s terena, ne treba se priklanjati njezinu sadržaju!

“Internet je, kao i u većini sfera medijskog prostora, i u slučaju koronavirusa preuzeo primat izvještavanja, što je stručno komunikacijski neopravdano. U slučajevima neposredne opasnosti, izvanrednog stanja ili bilo kakvih jačih elementarnih nepogoda, koje Ustavom Republike Hrvatske spadaju u pogodne za proglašenje izvanrednog stanja, najefektivniji medij je – radio!”, rekao je Mihael Maligec za Otvoreno i za kraj dodao kako zbog vremena u kojem živimo prihvatljivo je da to bude podjednako raspoređeno između radija i televizije te još jednom izričito napomenuo kako informacije koje određuju djelovanje nikako ne smiju dolaziti s privatnih profila na društvenim mrežama.

Mihael Maligec diplomirao je edukaciju njemačkog jezika i književnosti te rehabilitacijsku fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao student sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom skupu Istraživanja govora 2016 u Zagrebu gdje je izlagao rad u koautorstvu. Također, kao predavač na temu akustike glasova hrvatskog jezika sudjelovao je na međunarodnim danima hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Mostaru 2016. godine. Dobitnik je Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju.