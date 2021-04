Lovrić otkrio kada će se cijepiti prosvjetni djelatnici u Zagrebu. Evo kod koga je zainteresiranost najmanja

Autor: Maja Štefanac

Sljedeći tjedan u školske klupe vratit će se učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole, stoji u prijedlogu koji je jučer poslao Gradski ured za obrazovanje, rekao je rekao je Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba, gostujući u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog”.

“Sličan model smo primijenili početkom drugog polugodišta. On se pokazao uspješnim. Postupno vraćanje djece u škole nije donio značajniju zaraženost među djecom, isto se dogodilo i ovaj tjedan gdje smo danas na 60 manje zaražene djece nego što smo imali tijekom uskrsnih praznika. Kada govorimo o ukupnoj brojci to je skoro 25 posto. Vrlo je niska zaraženost djece i ne vidimo realnog razloga zašto se učenici od 5. do 8. razreda ne bi vratili u školske klupe. Znamo da je to najbolji model nastave, ne samo kad je u pitanju učenje već i kad je u pitanju mentalno zdravlje djece. Gradski stožer ima danas sjednicu i vjerujem da će prijedlog prihvatiti” rekao je Lovrić.

No, što se tiče srednjoškolaca, osim maturanata, oni će ipak ostati na C modelu dok se ne vidi kako će dalje teći situacija. Lovrić kaže kako su osnovnoškolci skoro svi kvartovska djeca, koja se ionako zajedno vani druže i kad ne idu u školu. Od 100.000 zagrebačkih osnovnoškolaca i srednjoškolaca, s jučerašnjim danom ih je 189 zaraženih koronavirusom te 1500 u samoizolaciji.

Cijepljenje prosvjednih djelatnika

“Govorimo o negdje ispod 0,2 posto aktivnih slučajeva među učenicima, dok je u općoj populaciji grada Zagreba negdje iznad 0,5 posto”, rekao je Lovrić. Od subote prosvjetne djelatnike prva će cijepiti Primorsko-goranska županija. Djelatnici vrtića su, kaže Lovrić najmanje zainteresirani za cijepljenje.

Govoreći o utjecaju pandemije na djecu, Lovrić je rekao kako je jedino pravo i prirodno mjesto za djecu škola. Spomenuo je projekt “Podrška na dlanu”.









“Možete dobiti samopomoć, ali biti usmjereni ukoliko primijetite zdravstvene poteškoće kod djeteta. Projekt je nastao zbog posljedica pandemije i potresa, a svodi se na to da smo dodatno educirali sve stručne suradnike u školama da mogu prepoznati potencijalne poteškoće kod djece te upozoriti roditelje i službe. Velik broj zagrebačke djece je već uključeno u projekt. Istraživanje govori od 23 posto zagrebačkih učenika koji osjećaju posljedice na mentalno zdravlje uslijed ugroza od potresa i pandemije”, rekao je Lovrić da aplikaciju mogu koristiti svi u Hrvatskoj.

Procijepiti 55 posto populacije

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš smatra kako škola nije izvor zaraze, već školska igrališta.

“Djeca vole društvo svojih vršnjaka, tu uče kako se ponašati i stječu samopouzdanje. Mi druženje ne možemo spriječiti. Treba utjecati na one koji ostvaruju druženja izvan svojih kvartova. Pristup da se postupno krene s otvaranjem školskih vrata je dobar pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Zašto i srednjoškolci ne bi išli na nastavu ako će moći biti zajedno jer to im fali, rekla je i dodala kako kreće treća faza cijepljenja opće odnosno radno aktivne populacije koja ostvaruje najviše kontakata.









“Procjepljivanjem takvih članova populacije mi štitimo i one koji nisu mogli biti cijepljeni iz bilo kojih razloga ili one koji su cijepljeni, ali nisu razvili očekivani imunitet. Jučer sam čitala je li moguće da će Pfizer trebati treću dozu? Vjerojatno ćemo se trebati docjepljivati, nema razloga misliti da se nećemo. Cijepljenje je jedan od ključnih alata borbe s epidemijom i drago mi je vidjeti da Zagreb ima odličan, ogroman punkt.

Također je rekla kako je do 1. srpnja moguće procijepiti 55 posto populacije i dodala kako idući tjedan kreće cijepljenje turističkih radnika.

Nejednaka raspodjela cjepiva

Profesor Ozren Polašek s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i član Vladina Znanstvenog savjeta rekao je da se cijepljenjem spašavamo mjera.

“To se događa sporije nego što bi htjeli, ali krećemo se naprijed”, rekao je Polašek dodajući da najviše zabrinjava nejednaka raspodjela cjepiva protiv koronavirusa širom svijeta te rizik od novih sojeva.









Govoreći o trećim dozama Pfizera i Moderne, Polašek je rekao kako one nisu usmjerene prema novim sojevima već se odnose na održavanje razine imuniteta.

“Takva ideja docjepljivanja nije ništa novo. I Pfizer i Moderna dobili su podatke o brzini smanjivanja razine protutijela koju izazivaju cjepiva i na taj način žele signalizirati potrebu za redovitim docjepljivanjem. Optimistični među nama misle da ćemo razvijati i duži odgovor od jedne sezone, ali tvrtke se na neki način pripremaju da bi ovo moglo postati sezonsko cijepljenje”, rekao je Polašek i otkrio kako se na jučerašnjoj sjednici Savjeta razgovaralo o mjerama te je usuglašeno da će se one i dalje donositi lokalno.

“Pokušavamo na nacionalnoj razini održati dosta veliku razinu slobode. Svi želimo opuštanje mjera, ali to moramo zaslužiti. Nikakav opseg nacionalnih ili lokalnih mjera, ne može nadomjestiti situaciju u kojoj mi sami moramo pomoći u završavanju ove epidemije”, zaključio je Polašek.