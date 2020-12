LIJEČNIK IZ KB DUBRAVA UPOZORAVA: ‘Ovakav tok bolesti još nismo vidjeli!’ Evo zašto su maske korisne

Prof. dr. sc. Bruno Baršić, dugogodišnji predstojnik Odjela za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, donedavni predsjednik Hrvatskog infektološkog društva, a danas voditelj Kriznog stožera KB Dubrava gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o aktualnoj situaciji vezanu za koronavirus.

“Stanje se pogoršava kod bolesti i to je prirodni tijek. Tok bolesti je takav da počne kao gripa i većina naših bolesnika, oko 2000 njih, dolazi oko petog, šestog dana. Obično se radi o upali pluća i potreban je kisik. Problem su oni s oštećenim plućima kojima kisik ne ulazi u krv. Dolazi do tromboze pluća i krvne žile se smanjuju i dolazi do nove upalne reakcije”, kaže prof. Baršić.

“Čak i ljudi koji su otišli kući dolaze ponovo s upalom, Radi se o autoimunom sustavu”, dodaje.

“Teško je reći zašto neki teže obolijevaju. Moguće da je stvar i u količini virusa i zato su korisne maske da nas štite od velike količine virusa. Možda je u pitanju i genetika, nema još znanstvenih dokaza”, tvrdi prof. Baršić.

“Ovakav tok bolesti još nismo vidjeli! Ovakve dugotrajne posljedice na plućima nismo doživjeli”, upozorava.

“Što se tiče lijekova nismo puno pametniji”, kaže prof. Baršić.

“Smrtnost ovisi o intenzitetu upale i o organizmu koliko će se oporaviti. Zato su stariji rizičnija skupina, a mi smo jako stara populacija. Mlađi ljudi se puno lakše oporavljaju.

O stanju u KB Dubrava kaže da je ponosan na svoje kolege. “Doista, ljudi daju sve od sebe i to je strašno koliko oni rade”.