Krunoslav Capak o prijetnjama: Dobio sam puno neugodnih mailova, da teroriziram narod, da sam Hitler današnjice…

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a i član nacionalnog stožera civilne zaštite gostovao je na N1 televiziji i odgovarao na pitanja gledatelja.

Više od 80 posto roditelja se izjasnilo kako ne žele slati djecu u školu?

Mi smo napravili draft verziju za vrtiće i školu. Odluka o tome hoće li djeca ići u školu nije na epidemiolozima već na resornom ministarstvu. Mi samo možemo napraviti kako će se epidemiološki sve to odvijati.

U Britaniji i Italiji kod pedijatara raste zabrinutost da se kod djece javlja upala vezana s koronavirusom?

Ono što je dosad objavljeno je da djeca teže obolijevaju od bolesti, simptomi su blaži nego kod odraslih. Pročitao sam jednu studiju da je u jednoj školi u Velikoj Britaniji od nekoliko djece u školi se zarazilo svega nekoliko učenika. I ta transmisija ide teža kod djece.

Što je s turističkom sezonom?

Hrvatska s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju ima brojne prednosti u odnosu na druge zemlje koje su nam konkurencija u turizmu. Mi imamo tu prednost. I ako bi nam bila povoljna epidemiološka situacija, postoji mogućnost da nam dođu turisti. Što se tiče Covid putovnice, taj serološki test pokazuje preboljenje bolesti, što ne znači da osoba nije zarazna i da ne može opet oboljeti. Ja bih tu preporučio oprez. Vjerujem da ćemo ovu koronavirusnu situaciju ako ne ove godine, riješiti sljedeće godine nakon drugog vala, a onda će se vjerujem sve vratiti na staro.

O maskama u javnom prijevozu

Preporučili smo korištenje maski.

O festivalima do 1. srpnja, do 1000 ljudi

Ne bih nikome preporučio da to organizira. Nakon toga, pod određenim uvjetima i na otvorenom, mislim da je moguće organizirati tijekom ljeta.

Smatrate li da se Stožer vodi dvostrukim kriterijima?

Ako idemo u fazama, onda smo prvo pustili ono što najviše smeta gospodarstvu. Nedavno smo raspravljali da se otvori drive-in kino. Mislim da treba krenuti s tim dalje, nemamo ništa protiv.

Mijenja li se nakon ublažavanja mjera nova poruka, ona ‘ostanite doma’?

Taj ‘ostanite doma’ vrijedi i dalje za starije osobe, za kronične bolesnike.. i dalje preporučamo ostanite doma. To vrijedi i za sve druge kategorije osim ako ne trebaju ići na posao. Možemo razmisliti i o promjeni slogana.

Drugi val se očekuje na jesen. Kako to znamo?

Nitko ne zna. Tko kaže – laže. Ali postoje pretpostavke. S obzirom da se širi putem aerosola onda znamo da će se smanjiti. Zatim dolazi hladnije vrijeme kada dolaze gripa i ostale slične bolesti. Pa epidemiolozi pretpostavljaju da će se i virus vratiti.

Jeste li vi, kao neki njemački epidemiolozi, dobivali prijetnje smrću?

Dobio sam puno neugodnih mailova, da teroriziram narod, da sam Hitler današnjice, ali nisam dobio prijetnje smrću.