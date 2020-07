KORONAVIRUS U SLAVONIJI: Stožer održao izvanrednu konferenciju za medije, 10 je novooboljelih, a 300 osoba u samoizolaciji

Na izvanrednoj konferenciji za medije u Brodsko-posavskoj županiji rečeno je kakoje u toj županiji 10 novooboljelih od koronavirusa. Od ukupnog broja oboljelih troje je medicinskih djelatnika na liječenju, a u županiji je oko 60 medicinskih djelatnika u samoizolaciji.

Što se tiče kontakata svih zaraženih, preciznu brojku ne mogu reći, ali kažu da to je oko 300 ljudi.

“Neće svi biti testirani, nego ovisno o simptomima, a prioritet su medicinski radnici ili ako netko radi u domu za starije, ili u obitelji ima onkoloških bolesnika”, rekli su.

Među 10 novooboljelih nema hospitaliziranih i svi su uglavnom mlađi ljudi koji imaju blaže simptome ili su asimptomatski slučajevi.

“Jučer je uzeto 170 briseva, prekjučer 120, a u zadnjih pet dana oko 500 briseva, zbog čega molimo za strpljenje”, istaknuli su iz Stožera Brodsko-posavske županije.

Kada su i pitanju predstojeći parlamentarni izbori, rečeno je kako je odgovornost na pojedincu.

“Držite razmak i postupajte po preporukama HZJZ-a”, naglasili su iz Stožera Brodsko-posavske županije.

Žarište zaraze na nedavnoj privatnoj zabavi

Osvrnuli su se i na događaj od 26. lipnja kada je bila organizirana privatna zabava, a prvi slučaj je otkriven tako što se djelatnik požalio na određene tegobe.

“Na ulazu u Zavod je postojao punkt i prije nego što je počeo raditi, požalio se na tegobe, zbog čega je testiran. Nakon toga je otkriven ovako velik broj zaraženih. Dio je zaraženih otišao u druge dijelove zemlje i tamo razvijao simptome. No prva je zaražena osoba detektirana ovdje, ali on vjerojatno nije prvooboljeli. On je vjerojatno iz druge zemlje, stoga nismo s njim uspjeli stupiti u kontakt, ali sa ljudima iz Hrvatske smo stupili u kontakt”, naglasili su.

Dodali su kako će povećanje broja zaraženih spriječiti ispunjavanje kratkog anketnog upitnika i mjerenje temperature, ali prije svega potrebna je odgovornost građana.

Ćlanovi Stožera Brodsko-posavske županije osvrnuli su se i na javna okupljanja za koja su rekli kako takva okupljanja “stvaraju veći rizik za širenje koronavirusa”.

Govorili su i o sutrašnjim izborima te naglasili kako “ne očekuju posebne probleme na izbornim mjestima u smislu sigurnosti od zaraze koronavirusom”.