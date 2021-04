Koordinatorica Bubaš oboljelima koji su primili cjepivo: ‘Osobe koje su se cijepile pa zarazile imaju vrlo blagi oblik bolesti’

Autor: Dnevno

Koordinatorica za cijepljenje HZJZ-a Marija Bubaš za Dnevnik NOVA TV govorila je o dinamici cijepljenja, te je li uopće moguće do kraja lipnja postići dinamiku cijepljenja od 35 tisuća cijepljenjih na dan, a istaknula je i kako su nepravilnosti na platformi CijepiSe otklonjene.

Aplikacija se kaže testiranja svakodnevno zadnjih nekoliko dana, te je bila pomoćni kanal za naručivanje. “Do sada je najaktivniji kanal bio za naručivanje upravo kod liječnika obiteljske medicine. Kroz sustav e-naručivanja, kalendare cijepljenja i kroz platformu CijepiSe imamo nekakvih više od 500 tisuća zainteresiranih za cijepljenje”, pojasnila je Bubaš.

“Tome se zbraja i ovih 800 tisuća zainteresiranih čiji su interesi prikupljeni kroz gospodarske subjekte”, dodala je Bubaš.

Pojasnila je i da ako želimo pad broja zaraženih se treba procijepiti više od 55 posto stanovništva. “Ako postignemo i više od toga, tim bolje”, kazala je Bubaš. “Uspjet ćemo, naravno, ako budemo intenzivirali i uskladili svoje aktivnosti i broj doza koje će nam pristizati”, smatra Bubaš.

Cijepljenje nedjeljom

Bubaš je istaknul kako do sada nije bilo potrebno za cijepljenje nedjeljom, no kako će se i to uskoro promijeniti, dolaskom veće količine cjepiva. “35 tisuća cijepljenja dnevno moglo bi se ostvariti do početka lipnja, kako bismo potaknuli i održali gospodarstvo, a naročito turističku sezonu”, rekla je Bubaš.

Ponovno se dotakla platforme cijepi te, istaknuvši da to ne ovisi samo o platformi, već cijelom sustavu. “Ministar zdravstva je naredio svim zdravstvenim djelatnicima da se intenzivnije uključe u proces cijepljenja. Ovaj tjedan svi na tome intenzivno radimo, nije samo jedna osoba ključna. Ključni smo svi mi, moramo zasukati rukave i raditi”, pojasnila je Bubaš.

Upitana kako komentira činjenicu da su se i cijepljeni zarazili istaknula je kako “osobe koje su se cijepile pa zarazile imaju vrlo blagi oblik bolesti”, te pozvala sve da se cijepe.

“Šteta je jer cjepivo spašava život, to je primarni cilj, sljedeći cilj je da spriječi težu kliničku sliku, a upravo se to događa. Reinfekcije su rijetke, ustvari”, kazala je Bubaš, te zaključila kako se od takvih slučajeva radi medijski bum. ” Cijepite se jer to spašava život i spašava vas od respiratora i opet spašava od smrtnog ishoda”, istaknula je Bubaš.