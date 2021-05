KONAČNO! Primorsko-goranska županija otvara teretane, kina i kazališta, a trgovine i ugostiteljski objekti mogu raditi do 22 sata

Autor: S.P.

U Primorsko-goranskoj županiji od ponedjeljka, 3. svibnja na snazi su nove, blaže epidemiološke mjere Nacionalnog stožera.

To znači da se dosadašnje mjere koje su dodatno ograničavale radno vrijeme pojedinih uslužnih djelatnosti ili u potpunosti zabranjivale njihov rad, stavljaju izvan snage.

Nakon duljeg vremena otvaraju se teretane, kina i kazališta, dopuštaju se profesionalne umjetničke izvedbe, a trgovine mogu raditi do 22 sata, kao i terase ugostiteljskih objekata te casina i automat-klubovi.

Posjeta domovima za starije osobe bez potrebe negativnog PCR nalaza

Obitelji rodbina moći će posjetiti osobe smještene u domovima za starije osobe jer im, za ulaz u domove, više neće biti potreban negativan PCR nalaz.

Te će mjere vrijediti do 15. svibnja, odnosno do datuma do kojeg je Nacionalni stožer produžio aktualne protuepidemijske mjere.

“Zahvaljujemo građanima naše županije na poštovanju mjera, na radu u protekla dva tjedna u kojima su mjere dale rezultate i smanjile broj pacijenata koji se liječe u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Od ponedjeljka na snazi su mjere Nacionalnog stožera. Pozivamo naše građane da i dalje poštuju mjere te da se cijepe jer je cijepljenje jedini način da usporimo ovu epidemiju”, rekao je Mladen Šćulac, šef županijskog Stožera civilne zaštite.

Dobru vijest dočekali su i učenici! Naime, u školske klupe vratit će se učenici razredne nastave te maturanti i učenici završnih razreda. Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje u PGŽ-u Edite Stilin kod učenika je broj pozitivnih slučajeva u smanjenju, pa je tako prošli tjedan zabilježeno 98 učenika pozitivnih na koronavirus, i to 67 u osnovnim školama te 31 u srednjim školama.

U Primorsko-goranskoj županiji u petak je bilo 49.874 cijepljenih prvom dozom, a drugom dozom 9.758 osoba. Očekuje se kako će se u drugoj polovini svibnja na tjednoj bazi prvom dozom moći cijepiti najmanje 7.000 ljudi.









Podsjetimo, Primorsko-goranska županija dugo je bila županija s najviše oboljelih osoba od koronavirusa. Ozdravljenje i smanjivanje zaraze dovelo je i do ublažavanja epidemioloških mjera u toj županiji.