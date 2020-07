KATASTROFA U AMERICI U jednom danu zarazilo se više od 55.000 ljudi

Autor: Dr. K.

Sjedinjene Države u četvrtak su brojale više od 55 tisuća novih slučajeva Covida-19, što je najveći dnevni porast koji je ikada zabilježila ijedna država.

Zbog naglog porasta broja slučajeva koronavirusa u SAD-u tijekom proteklog tjedna pod povećalo je došlo upravljanje krizom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nekoliko guvernera obustavilo je planove ponovnog otvaranja svojih država nakon strogih blokada.

U SAD-u je broj oboljelih u četvrtak bio 55.274, čime je nadmašen prethodni dnevni rekord od 54.771 koji je Brazil postavio 19. lipnja.

Prije samo dva tjedna, SAD je bilježio oko 22.000 novih slučajeva dnevno. Zadnjih sedam dana imao ih je dnevno više od 40.000, pokazuju rezultati.

Broj novih zaraza u proteklih je 14 dana porastao u 37 od 50 američkih država u odnosu na prva dva tjedna u lipnju.

Florida je u četvrtak imala najveći porast od bilo koje države do sad te je imala preko 10 tisuća novih slučajeva u jednom danu. S 21 milijun stanovnika ta zemlja je prijavila više novih slučajeva koronavirusa od bilo koje europske zemlje na vrhuncu epidemije.

Voditelj Nacionalnog instituta za alergije i zaraznu hranu Anthony Fauci početkom tjedna je upozorio da bi svakodnevna povećanja novih slučajeva u SAD-u mogli doseći 100.000 u slučaju da se ne uvedu državne mjere za usporavanje širenja virusa.

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je kako je Sjeverna Koreja spriječila prodiranje koronavirusa u zemlju, te kako ne treba doći do opuštanja u borbi protiv koronavirusa, te je pozvao sve da budu maksimalno oprezni, prenosi Reuters.

Prema najavama predstavnika slovenske vlade, izmjene i dopune uredbe o mjerama za spriječavanje širenja Covida-19 na graničnim prijelazima bit će objavljene danas. Očekuje se da će Hrvatska, Češka i Francuska biti uklonjene s popisa sigurnih zemalja od ponoći. Vlada će o najavljenim izmjenama odlučiti na dopisnoj sjednici, koja se nije završila u četvrtak navečer, kako je u početku najavio glasnogovornik vlade, Jelko Kacin, ali će biti otvorena do jutra, prenosi Delo

Kacin je dodao i da slovenski državljani, koji su trenutno u Hrvatskoj, neće imati problema s karantenom kad se vrate, ali će ih posjetiti policijski službenici kojima će odgovarati na pitanja gdje su točno bili. Događa se da ljudi pređu granicu navodeći da su bili u Hrvatskoj, ali zapravo su bili u jednoj od crvenih zemalja zapadnog Balkana i zbog toga bi trebali biti u 14-dnevnoj karanteni, dodao je.

Na pitanje kako bi se trebali ponašati slovenski državljani koji se nalaze u Hrvatskoj, rekao je da je to njihova odluka, ali da su u nekom selu u Hrvatskoj sigurno sigurniji nego u gužvi u Sloveniji. No opet je pozvao sve da izbjegavaju posjećivanje noćnih klubova i mjesta na kojima se puno ljudi druži.

Broj novih slučajeva u Sloveniji neprestano raste. U srijedu su ih zabilježili 21, najviše od 16. travnja. Već u četvrtak u podne potvrđeno je još šest.

U Sloveniji je na jučerašnji dan testirano 1198 osoba te je potvrđen 21 novi slučaj zaraze.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je, gostujući na Radio-televiziji Srbije najavio nove mjere u borbi protiv korona virusa.

Vučić je istaknuo kako je najveći problem u Beogradu, koje je najveće žarište korona virusa.

U Srbiji se tako zatvaraju noćni klubci, splavovi i kafići na dva tjedna i to u vremenu od 23 do 6 sati ujutro, dodavši kako je Srbija u to vrijeme imala najveći broj zaraženih, te kako je tome pridonio zatvoreni prostor. Oni kafići koji imaju otvoreni prostor, moći će raditi.

Zatvaraju se i studentski domovi, a studenti se moraju vratiti vlastitim domovima.

Kažnjavati će se i nenošenje maski od ponedjeljka i to u zatvorenom prostoru, a ograničava se i broj ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Vučić je ustvrdio i kako, da je moga, da bi zatvorio Beograd i uveo sedmodnevni policijski sat, no kaže stručnjaci imaju glavnu riječ.

Ukoliko pak ove mjere ne smanje širenje koronavirusa, a Vučić rezultate očekuje kroz 3-4 dana, ići će se u nove mjere, ne isključivši ‘zatvaranje Beograda’, što bi značilo zabranu ulaska i izlaska u grad bez posebne dozvole.

I Vučić je dodao kako se pripremaju za ono što bi moglo doći najesen.

Jučer je u Srbiji zabilježen najveći broj zaraženih i umrlih koronavirusom u posljednjih 30 dana.

Potvrđeno je 359 slučaja u proteklih 24 sata, a šestero ljudi je umrlo.

Do sada imaju 287 žrtava korona virusa i ukupno 15.159 potvrđenih slučaja, a u poradtu je i broj ljudi na respiratoru, te je do jučer iznosio 81..