KAOS NA BRODU: Šestero Hrvata zarobljeno na kruzeru kraj obale Japana

Autor: Dnevno

Jutarnji list neslužbeno doznaje kako se šestero Hrvata nalazi na kruzeru Diamond Princess te da će biti u karanteni 14 dana.

Zasad nema drugih informacija.

Podsjetimo, kruzer Diamond Princess se nalazi u luci Yokohhami je stavljen u karantenu jer je njima ranije putovala osoba za koju se potvrdilo da je zaražena koronavirusom.

Na kruzeru ima desetak zaraženih ljudi, a tijekom današnjega dana prevezeni su u bolnicu.

3700 putnika i članova ostaje u dvotjednoj karanteni, a za 273 osobe su zatraženi dodatni testovi jer se sumnja da bi mogli biti zaraženi.

DEVELOPING: Ten people aboard a cruise ship in Japan have tested positive for new coronavirus as disease continues to spread. https://t.co/A87YzcuP8M — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 5, 2020

“Kako se nosimo s izolacijom? Što ćemo raditi? Kako će se ovo odraziti na našu psihu? “

Jedan od britanskih putnika David Abel na putovanje je krenuo sa suprugom Sally.

“Imat ćemo dodatnog slobodnog vremena. Međutim, mislim da će sve dobro proći iako će to biti izazov za sve na brodu. Kako se nosimo s izolacijom? Što ćemo raditi? Kako će se ovo odraziti na našu psihu? Ma to je samo za dva tjedna produženo krstarenje. Jasno, neće to biti luksuzno krstarenje. Više kao plutajući zatvor”, izjavio je Abel.

“Gledajte, možemo biti kreativni i razmišljati pozitivno ili možemo sami sebe prikovati za dno. Ja sigurno neću raditi ovo drugo”, dodaje.

Britanac, koji je dijabetičar, je izrazio zabrinutost da će pasti u komu ako ne dobije dovoljno hrane za svoju specifičnu ishranu.

Abel navodi kako članovi posade s maskama na licu odlaze od kabine do kabine i dostavljaju gostima hranu.

“Svi putnici moraju boraviti u svojim kabinama. Ne smijemo čak ni šetati hodnicima. Mnogima će se dosađivati kao nikad. Mi imamo sreću što smo smješteni u kabini s balkonom. Žao mi je onih koji su u kabinama u unutrašnjem dijelu broda, bez prirodnog svjetla i svježeg zraka”, govori Britanac, piše Jutarnji list.

Pušenje je potpuno zabranjeno, čak i na balkonima.

David Abel is stuck on the #coronavirus cruise ship. This is what he has to say 👇 https://t.co/yl5ML1fer1 — The Telegraph (@Telegraph) February 5, 2020

“Luksuzno krstarenje definitivno je gotovo, ali zahvalan sam članovima posade što brinu o nama”, navodi David Abel.

“Diamond Princess nije kriv za ovakvu situaciju, jednostavno slijede upute japanskog ministarstva zdravstva”, dodaje.

Iz tvrtke Princess Cruises kažu da su putnicima osigurali internetsku i telefonsku vezu kako bi mogli ostati u kontaktu sa svojim obiteljima i prijateljima.