KAKVA NAS JESEN ČEKA? Ovo su četiri scenarija za borbu protiv korone, ali ni jedan nije idealan

Autor: J.A.

Hrvatska je jučer ponovo premašila brojku od 300 zaraženih koronaviruosm te stoga Nacionalni stožer radi na planovima za jesen, prenosi 24 sata.

Ministar zdravstva Vili Beroš već je rekao kako su razradili sve planove, no javno ih još ne želi komunicirati.

“Sad imamo određeno iskustvo iz trećeg i četvrtog mjeseca te naravno da pripremamo zdravstveni sustav, ali i sve ostale sustave na moguća događanja u jesen. Nemoguće je predvidjeti što će biti, vidjeli ste da se unatoč svojim masivnostima zdravstveni sustav Republike Hrvatske mogao brzo prilagoditi kako nastupu COVID-19, tako isto i opuštanju mjera, odnosno prilagodbi na novo normalno. U tome smo uspjeli i vjerujem da ćemo biti spremni za jesen jer imamo izrađene sve planove”, rekao je ministar Beroš sredinom ovoga mjeseca.

Najvažnija će u svakom trenutku biti trenutačna epidemiološka situacija na temelju koje će se donositi odluke. Primjerice, u travnju se kao najgori scenarij spominjalo 2800 zaraženih, od čega 565 teških slučajeva. Do danas smo imali 9192 zaraženih, a u bolnici su trenutačno 194 pacijenta i 13 na respiratoru.

Najgore što se Hrvatskoj može dogoditi jest da na jesen bukne broj oboljelih, da veći dio zdravstvenih djelatnika oboli i da nam 800 respiratora ne bude dovoljno za najteže slučajeve.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić vjeruje da cjepiva neće biti prije proljeća 2021., a do sada ih je šest od barem 130 ušlo u završnu fazu testiranja. Veća je vjerojatnost da pojedinci vjeruju u neku od tih zavjera.

Četiri moguća scenarija za jesen:

1. Očekuje se da će zimi simptomi koronavirusa biti još i jači te stoga znanstvenik Ivan Đikić smatra da bi trebalo dati veće ovlasti regionalnim centrima javnog zdravstva.

2. Kako je najavio Stožer, ukoliko bude novih žarišta, ona će se rješavati na lokalnoj razini najvažnije je sačuvati starije i bolesne, odnosno domove zdravlja i bolnice.

3. Znanstvenici očekuju da bismo do nove godine trebali imati cjepivo protiv korone, no Vlada će imati težak zadatak nagovoriti ljude na masovno cijepljenje jer mnogi ne žele biti “pokusni kunići”. Kako će to raditi u Vladi još nisu objavili.

4. U međuvremenu mnogi se i dalje nadaju da će se steći imunitet krda, kakav je izgleda stekao brazilski grad Manaus. Ondje je od 1,8 milijuna ljudi od korone umrlo njih 3300. Danas im je smrtnost gotovo na nuli, a nisu primjenjivali nikakve mjere. Njihov gradonačelnik Virgilio Neto rekao je da je njegov grad proživio scene iz horor filma, a da je stanje – katastrofalno.