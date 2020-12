KAKAV SLUČAJ! Ova žena živi na tromeđi županija, pomaže joj kći koja jasno, pripada drugoj županiji

Ana Bingula, 85-godišnjakinja je s neobičnom i nimalo zavidnom situacijom. Ona naime boravi na posjedu koji tehnički spada u čak tri županije.

Kuća joj se nalazi Koprivničko-križevačkoj županiji, vodovod i kanalizacija u Varaždinskoj, a u Zagrebačkoj županiji vrt i okućnica.

Suluda podjela županija dovela je ovu ženu u situaciju da ona s novom zabranom napuštanja mjesta prebivališta i boravišta prelaskom s jedne na drugu stranu dvorišta krši pravila.

No, vjerujemo kako ta situacija gospođi ne bi trebala uzrokovati dodatne probleme, no njena kći Ana koja živi nedaleko majke strahuje. “Brinemo se za mamu, tu smo blizu, i sve joj donosimo, nedaleko smo. Nadamo se da sad zbog ove situacije nećemo morati tražiti propusnicu da dođemo do nje. Donosimo joj lijekove, hranu, sve što joj treba”, govori Biserka Latin za RTL.

Osim nje, u istim problemima nalazi se i još desetak stanovnika sela.

“Stvarno smo na tromeđi, a nikud ne smiješ”, rekao je Zlatko Jelušić.