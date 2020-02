Još jedan kruzer u karanteni zbog koronavirusa. Zdravstveni djelatnici i dalje štrajkaju

Nekoliko putnika je prijavilo da ima vrućicu na kruzeru koji je pristao u Hong Kongu, a više od 1800 putnika je na brodu dok se obavlja testiranje na koronavirus.

Zdravstveni radnici iz Hong Konga ovaj tjedan štrajkaju kako bi primorali vlasti da zatvore granicu s Kinom budući da se u Kini pojavio virus.

Zdravstevni radnici smatraju da se time može spriječiti širenje koronavirusa.

2,400 medical workers go on strike in Hong Kong to demand the government shuts its border with China to stop #coronavirus https://t.co/mGrYyosk3k

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 3, 2020