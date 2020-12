JESU LI MJERE TREBALE BITI UVEDENE RANIJE? Capak: Lako je biti general poslije bitke, teško je reći…

U posljednja 24 sata zabilježeno su 3272 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 21297.

Članovi Stožera i premijer Andrej Plenković više su puta dali do znanja da su ovakvi trendovi manjeg broja dnevno novooboljelih blago optimistični, no da to nikako ne znači da treba ići u opuštanje mjera.

Govoreći o trendu zaraze i mjerama ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je rekao: “Jesu li mjere došle prekasno ili prerano, teško je reći, lako je biti general poslije bitke. Mnoge zemlje su uvele mjere i ranije pa nisu imali ovakvo poboljšanje kakvo mi imamo. Nadamo se da će sad trend biti silazan. Sad prvi put imamo pad od 20%. Trend pada se mora preliti i na broj preminulih, hospitaliziranih i umrlih, a to ne ide tako brzo. Imali smo strategiju da pratimo situaciju i odlučujemo. Mnogi imaju taj semafor, ovisno o incidenciji. Mi to dnevno pratimo i svaki put kad smo imali značajno pogoršanje, uveli smo neke nove mjere. Je li to prerano ili prekasno, teško je reći. Nismo zadovoljni situacijom, ali nitko ne može biti siguran o vremenu uvođenja mjera.”

O povjerenju u Stožer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao: “Brine nas situacija i kako naći najbolja rješenja jer mjere sigurno pomažu. No, između mjera ima razlike i svatko tko prati što se događa, vidi da ima zemalja kojima su mjere dosta pomogle, ima mjesta gdje nisu… Nitko nema recept. Treba izbjegavati bliske kontakte, obiteljska i privatna druženja, a na to se ne može drugačije utjecati nego apelom.”