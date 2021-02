JE LI SE VLADA IZBLAMIRALA S PORTALOM ZA CIJEPLJENJE? Stručnjak objašnjava: ‘To se jednostavno tako ne radi!’

Autor: Matea Vidić

“Probni rad portala cijepise.zdravlje.hr dana 23.02. od 18:00 do 21:00 je završio. Sve dosadašnje prijave su pohranjene. Uskoro će biti službeno otvaranje portala”, stoji na stranici portala kojeg je Ministarstvo zdravstva pokrenulo kako bi olakšalo prijavu za cijepljenje protiv covida. Tu priliku navodno je iskoristilo oko 4000 Hrvata koji se neće morati prijavljivati dodatno.

No, ovo je poprilično neobičan način provjere rada nekog portala, to je jasno i laicima, pa smo odgovore pokušali pronaći kod stručnjaka.

Informatički stručnjak, Lucijan Carić otkrio nam je kako je ovo doista neobičan potez, a pomalo i opasan.

“Kada završite razvijati aplikaciju, onda ju date na testiranje ljudima koji su specificirani za to, a to je kontrola kvalitete ili QA (quality assurance)”, govori Carić pa dodaje kako su to inače strpljivi ljudi, kvalificirani za provjeru aplikacije, koji imaju posebne alate i koji na razne načine provjeravaju aplikaciju. Jedan od njih i sigurnosna je analiza.

“Nakon toga aplikacija se pušta u probni pogon na nekoj manjoj skupini. To su najčešće zaposlenici te tvrtke ili pak kontrolne grupe. Aplikacija se treba staviti u takozvani tihi probni rad, a tada nije dostupna široj populaciji”, tvrdi. Ipak, to se upravo dogodilo s “Cijepi se”.









Carić otkriva kako on nikada ne bi povukao isti potez i aplikaciju, odnosno portal na ovaj način javno pustio.

Na kraju, govori, aplikacija odlazi u aktivni pogon, no i tada se treba paziti jer institucija koja kreira istu može pogrešno procijeniti broj posjetitelja i kapacitete aplikacije. Onda najčešće dolazi do pada sustava, a upravo to mogao bi biti najveći problem i ovog portala za prijavu.

“Najveći problem bio bi javljanje velikog broja ljudi koji se pokušavaju prijaviti u isto vrijeme. Aplikacija se onda ruši. Zavisi naravno o infrastrukturi i sustavu, ali i kapacitetima u konačnici”, navodi Carić koji ovaj portal naziva i “naprednim redomatom“.









“To se ne radi na taj način, pogotovo ne s podacima građana. Zato su tu kontrolne skupine. Komercijalno tržište recimo ima rane korisnike po kojima gleda ponašanje aplikacije pa se onda ista dalje razvija. Kapaciteti su jako važni jer ako infrastruktura nije sigurna…Postoje stroga pravila kada se radi o privatnim podacima, a ovi to upravo jesu”, rekao je. “Postavlja se pitanje kako i gdje su oni pohranjeni”, dodaje.

Navodi dalje kako bi, s obzirom na jednostavnu formu portala koji djeluje kao svojevrsni obrazac, isti nakon probnog rada trebao biti jako brzo dostupan. Probni rad naime ovisi o složenosti projekta i aplikacije pa može trajati danima ili mjesecima, ali ponavlja, ova je poprilično jednostavna.

Kada bi pak točno mogli očekivati pokretanje portala, tvrdi, teško je reći. No smatra, za pokretanje istoga potrebno je relativno kratko vrijeme.

Za dodatna objašnjenja neobičnog poteza upitali smo i Ministarstvo zdravstva, no do objave teksta, odgovore nismo dobili.