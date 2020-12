IZDANO 112 TISUĆA PROPUSNICA: Božinović će blagdane provesti sa suprugom, a evo što kaže o okupljanjima po kućama

Ministar zdravstva Vili Beroš prebolio je koronavirus pa je neko vrijeme, točnije tri do šest mjeseci siguran od zaraze jer do tada, tvrdi, njegovo tijelo još uvijek ima dovoljno imuniteta. On će se protiv virusa cijepiti za šest mjeseci, rekao je.

No, neki Hrvati protiv virusa cijepit će se već 27. prosinca. Bit će to korisnici domova za starije i nemoćne te zdravstveni djelatnici koji o njima brinu. Predsjednik Zoran Milanović rekao je kako je spreman cijepiti se s premijerom Andrejem Plenkovićem, no istini za volju, još se ne zna kada i tko će se prv i cijepiti iz Vlade.

“Čujte, sigurno da kandidata ima, no HZJZ određuje prioritete, i medicinske, ali i druge. Kampanja je pod njima. Kad oni kažu, siguran sam da će biti spremnih članova Vlade”, rekao je ravnatelj stožera civilne zaštite RH Davor Božinović gostujući u Dnevniku Nove TV.

“Što se mene tiče, ja sam se već o tome izjasnio, rekao sam da ću se cijepiti, ako treba i pred kamerama. No, kažem – o tome odlučuju drugi”, dodao je.

“Prioritetno idu korisnici domova za starije i nemoćne, zdravstveno osoblje, također osoblje koje radi u domovima za starije i nemoćne osobe. Prvi dio vezan za domove bit će cijepljen u kratkom roku, tu se radi o nešto više od 20.000 ljudi”, tvrdi pa dodaje.: “Karakteristika ove situacije je da svi ovisimo o dinamici isporuke cjepiva. Zasad je samo jedan proizvođač dobio odobrenje Europske unije. Očekujemo 6.1. i Modernu, a onda sukcesivno i ostale proizvođače. Količine su dostatne. Nije to u našim rukama, to je u rukama regulatora i onoga što će pokazati ti testovi.”

Francuska uvodi takozvanu zelenu putovnicu za one koji su cijepljeni pa je ministar unutarnjih poslova upitan hoće li i Hrvatska ići tim putem.

“Rekli smo da će cijepljenje biti dobrovoljno, no ne bih se iznenadio ako na razini EU-a se uspostave neki kriteriji, prije svega, vezani za putovanje između država članica. A i ne bi to bio presedan, tako je u nizu afričkih zemalja u koje se ne može doći ako niste cijepljeni protiv malarije”, rekao je.

“Osnovno je da se što više ljudi dobrovoljno cijepi, zato postoji kampanja koju trebaju provoditi ljudi iz struke i javne osobe, a kojom treba ukazati na važnost cijepljenja”, ističe.

Smatra kako je pad broja novozaraženih, rezultat pridržavanja mjera građana.

“Te mjere su uvijek bile na snazi, nekad u formi preporuka, nekad u formi strožih mjera. No, kombinacija svega toga je rezultirala padom brojki”, rekao je.

“Mjere su uvijek iste – fizička distanca, nošenje maski, higijena, prozračivanje prostora, a sve ovo je varijanta kako te mjere učiniti dijelom suživota”, dodaje.

Ipak, tu i tamo građani su suočeni, ali i ograničeni novim mjerama. Danas su recimo na snagu stupile zabrane napuštanja mjesta prebivališta i boravišta. Oni koje ista smiju napustiti oni su koji prilože propusnicu. A takvih je do 19 sati bilo 112.000. “Bez propusnica pokušalo je putovati oko 400 ljudi. Bilo je i nekoliko ljudi koji su pod mjerom samoizolacije, a htjeli su bez propusnice napustiti županiju”, dodao je.

Naposljetku, jedna od mjera u ovo blagdansko vrijeme i zabrana je okupljanja više od deset osoba, iz najviše dva kućanstva. No tko će i kako to provjeravati to nikom nije jasno. Božinović tvrdi kako službenici neće ići po kućama.

“Postoji nešto što je standard kad govorimo o zaštiti javnog reda i mira. Kad netko nekome smeta, to i danas i u ovom trenutku, policija intervenira zbog toga. Po osnovi prijave susjeda policija djeluje svakodnevno”, pojasnio je.

On će Božić proslavili sa suprugom.