IVAN ĐIKIĆ OTKRIVA: Koronavirus do sada je mutirao oko 30 puta. Evo kad ćemo imati cjepivo

Autor: S.V.

Direktor Instituta na Goetheovom sveučilištu, ugledni hrvatski znanstvenik prof. dr. Ivan Đikić, sa javnosti je podijelio neka svoja saznjanja o koronavirusu.

Mutacija virusa

Prema njegovim riječima, koronavirus ima između dvije do četiri mutacije svakih mjesec dana, te je od siječnja do danas virus u svijetu imao prosječno 30 mutacija. Na temelju sekvencioniranja i funkcionalnih testova koji su napravljeni u mnogim laboratorijima, uključujući i njegov laboratorij, Đikić zaključuje kako su sve mutacije koje su dosad poznate bile tihe ili neutralne te nisu učinile virus ni opasnijim, ali ni slabijim.

“To je ono što znamo: virus je i dalje identičan po svojoj sposobnosti da inficira, uzrokuje bolest i nažalost uzrokuje smrtni ishod”, kazao je Đikić u intervjuu za Novi list.

“Nažalost, upravo svjedočimo umrlim osobama u Hrvatskoj u ovom tjednu što potvrđuje da virus i dalje može uzrokovati smrtonosne simptome. Izjave kako je virus oslabio nisu znanstveno utemeljene”.

Teško je procijeniti intenzitet drugog vala

Drugi val virusa koji će se po procjenama struke dogoditi na jesen, Đikić ne može potvrditi:

“Nije poznato kakva će biti situacija s drugim respiratornim virusima, teško je procijeniti koliko će biti virusa u populaciji koji će ostati i širiti se, kao ni što će se događati s koronavirusom u svijetu od kojeg danas dnevno oboli 180 tisuća ljudi u svijetu i to je najveće širenje virusa otkad se za njega zna. Sve su to faktori koji će sigurno utjecati na jesen. No, ono što je sigurno, ako se budemo dobro pripremili, ako uvedemo u naša društva određene mjere koje se mogu implementirati vrlo brzo i koje će većina građana primijeniti, bit ćemo spremni za savladavanje drugog vala epidemije”, kaže cijenjeni hrvatski znanstvenik kojeg njemački mediji nazivaju “lovcem na viruse”.

“Cjepiva sigurno neće biti na raspolaganju do jeseni, ali do proljeća sljedeće godine to je vrlo vjerojatno. Do tada ćemo morati koristiti lijekove, kao i odgovarajuće epidemiološke mjere, a moja poruka je da nema razloga za strah ako budemo unaprijed planirali, razmišljali i pripremali našu zemlju i cijelu Europsku zajednicu. Dobar primjer organizacije države u borbi protiv koronavirusa je Novi Zeland”, kaže Đikić.