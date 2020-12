ISTRAGA VIRUSA: Stručnjaci WHO-a putuju u Kinu, nije poznato idu li u Wuhan

Autor: Matea Vidić/Hina

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) putuju u Kinu 2021. godine, a sudeći prema planovima, tamo bi trebali doći već u siječnju. WHO nije potvrdio hoće li njihov tim ići u Wuhan, no objavili su da se vode rasprave o planu putovanja. Dvočlani tim WHO-a već je posjetio Kinu u srpnju, ali nisu bili u Wuhanu.

Reuters je ranije pisao, pozivajući se na izvore iz WHO-a i diplomate, da će tim od 12 do 15 međunarodnih stručnjaka posjetiti Wuhan i proučiti dokaze, uključujući uzorke ljudi i životinja koje su prikupili kineski istraživači i upotpuniti njihove prve studije.

Peking se snažno usprotivio pozivima na međunarodnu istragu porijekla koronavirusa, ali je otvoren za istragu predvođenu WHO-om. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije izravno komentiralo posjet WHO-a na brifingu za medije u četvrtak.

“Kina je spremna pojačati svoju suradnju s WHO-om kako bi unaprijedila globalne napore praćenja i pridonijela svojim udjelom u svojoj ranoj pobjedi nad pandemijom”, rekao je glasnogovornik Wang Wenbin.

Preostalo je puno pitanja o porijeklu covida-19 i ulozi koju je imala tržnica egzotičnim životinjama u Wuhanu. Iako su vlasti zatvorile tržnicu Huanan u siječnju, sve više znanstvenika vjeruje da koronavirus nije porijeklom s te tržnice. Neke studije sugeriraju da je koronavirus već cirkulirao nekim područjima prije nego što je otkriven na toj tržnici. Kina i dalje strogo zabranjuje pristup lokacijama poput tržnice Huanan, koja je zatvorena i zaključana, dok se život u Wuhanu i Kini većinom vratio u normalu.

Peking također ističe da je virus postojao u inozemstvu prije nego što je pronađen u Wuhanu i za razliku od drugih zemalja, pakete smrznute hrane smatra rizikom za širenje covida-19. “Postoji velika mogućnost da je dopremljen veleprodajom morskih plodova iz drugih mjesta. Wuhan nema morske plodove”, rekao je 20-godišnji student Jiang Yongcheng iz Wuhana.

Drugi su rekli da je posjet WHO-a prilika da se pokaže kako je grad bio uspješan u borbi protiv koronavirusa. Wuhan nije potvrdio lokalno širenje zaraze od 10. svibnja. Prije toga su stanovnici Wuhana bili zatvoreni 76 dana u jednom od najstrožih zatvaranja u svijetu.

“Ne bojimo se njihove istrage”, rekao je Liu Qin koji se bavi nekretninama. “U Wuhanu su se napravile dobre stvari, da nisu epidemija se ne bi brzo stavila pod kontrolu.”