’ISTICANJE DA JE NOVI SOJ VIRUSA U HRVATSKOJ, NEOZBILJNO JE’: Epidemiologinja pojasnila cjepiva, ali i cijepljenje

Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić Filipović gostovala je na N1 gdje se osvrnula na prva cijepljenja protiv virusa covid-19. Kako je sada već svima jasno, prvo će se cijepiti štićenici domova za starije i nemoćne te tamošnji zdravstveni djelatnici.

Cjepivo koje će oni primiti specifično je po načinu čuvanja pa mora biti pohranjeno na niskim temperaturama, a doza se mora primiti u dva dijela. Epidemiologinja je objasnila što znači ako osoba ipak ne primi obje doze u predviđenom roku.

“Pfizerovo cjepivo se daje u dvije doze s razmakom od tri tjedna. Ako se ne uspije primijeniti cjepivo u razmaku od tri tjedna, to nije niti preveliki problem. Možemo računati da nešto malo kasnije ljudi mogu primiti drugu dozu”, tvrdi.

Osvrnula se i na pojavu novog soja virusa koji je upitnim učinio navedeno cjepivo.

“Svi podaci kojima raspolažemo govore u prilog činjenici da će cjepivo vjerojatno djelovati i na tu varijantu. Naravno, već smo naučeni na iznenađenja i moguće je da to doista neće biti tako. U pravilu postižemo učinak na više mjesta tako da očekujemo da će imunološki odgovor biti dobar i da će djelovati i na inačicu virusa o kojem se govori zadnjih dana”, tvrdi.

Novi soj virusa navodno još nije došao u Hrvatsku, no postoji određena razina nepovjerenja jer šest je hrvatskih županija donedavno predvodilo skupinu najgorih regija po tjednim incidencijama.

“Nemamo podatka i naznaka o tome. Pretpostavljati da je to došlo do Hrvatske je jako nezahvalno i mislim da je neozbiljno upuštati se u takve pretpostavke. Istina je da smo imali porast u određenim županijama, ali svjedoci smo i mnogih drugih zemalja koje bilježe u određenim trenucima također visoke poraste. Pokušat će se sekvencionirati jedna količina virusa u Hrvatskoj i vjerojatno će te sjeverne županije biti one iz kojih ćemo analizirati te uzroke, odnosno sekvencionirati viruse”, govori.

Povratno na pitanje cjepiva, epidemiologinja se osvrnula na pitanje nuspojava.

“Zabilježene su u kliničkim istraživanjima lokalne i sistemske reakcije koje su slične onome što se javlja nakon cijepljenja protiv gripe. Možemo možda govoriti o većoj učestalosti tih lokalnih i sistemskih reakcija. Ono što je najvažnije jest da kada se pojave te lokalne reakcije kao što su bol na mjestu primjene, crvenilo, otekline, umor, glavobolja, bol u mišićima, to su sve prolazne i kratkotrajne nuspojave. Očekujemo ih unutar sedam dana od primitka cjepiva, obično traju 1-2 dana i spontano nestaju”, ističe.

Naposljetku, kada cjepiva Moderne i AstraZenece budu odobrena, građani će cjepivo moći i birati, no epidemiologinja nije htjela trčati pred rudo o tome koje je bolje, smatra kako treba pričekati da ostala cjepiva prođu evaluaciju.