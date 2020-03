ISPOVJEST TALIJANA IZ ‘SRCA’ EPIDEMIJE: Za Dnevno opisali situaciju u zemlji gdje se 60 milijuna ljudi nalazi u karanteni

Autor: Dnevno

Trenutno je svijetu ukupan broj slučajeva zaraze koronavirusom premašio 114 tisuća, a Italija je zabilježila najviše smrti od virusa Covid-19 od svih drugih zemalja izvan Kine, gdje je u prosincu počela epidemija. U Italiji je u posljednja 24 sata drastično porastao broj mrtvih i zaraženih u epidemiji koronavirusa unatoč uvođenju karantene u Lombardiji i drugim sjevernim regijama u nastojanju da se uspori širenje virusa, ipak ni to nije bilo dovoljno stoga je cijela Italija proglašena “crvenom zonom“. U Italiji je zaraženo 9,171 ljudi, a 463 osobe su umrle.

O stvarnom stanju u Italiji koja je cijela ‘pod karantenom’ razgovarali smo s nekoliko sugovornika iz Italije.

Tako od naše prve sugovornice iz Rima saznajemo kako je građanima najteže pala ‘karantena’, odnosno mogućnost odlaska samo na posao ili kod liječnika, čime su se smanjila i njihova druženja te dnevni rituali.

‘Situacija je zeznuta. Na sjeveru je stanje loše, a centar i jug su ok, koliko mi znamo. Kretanje nam je dozvoljeno samo zbog posla ili neke druge situacije koja ti dozvoljava da se možeš kretati, ali je preporuka da se ostane doma. Nisam to doživjela kao nekakvu prisilnu karantenu, ali iskreno nije mi ni ugodno izaći van, tako da se mama i ja držimo podalje ulica. Kupile smo sve potrebne namirnice, a kako se ja ne osjećam baš najbolje, te imam neke naznake prehlade, odlučila sam u potpunosti ostati doma, dok će mama ići do trgovine kada bude trebalo. Ulice su sablasno puste, ali naši prijatelji i ostali građani ne osjećaju neku veliku opasnost od zaraze. Više je problem to što ne idemo baš nikud, ni u šetnju ni u kafić, iako nam to nije zabranjeno, to mi nedostaje. U trgovinama nismo primijetile da nešto posebno nedostaje, niti tu kod nas ljudi mahnito kupuju iste, ali smo se svi donekle pripremili za naredna dva tjedna. Imamo sve što nam je potrebno.’, govori nam sugorovnica iz Rima.

Razgovarali smo i s djelatnikom hitne službe iz Cavriaga, naselja u Centralnoj Italiji, koji je zvučao prilično smireno i optimistično.

Naime on navodi kako je ‘smrtnost pogodila samo starije ljude koji su već imali teške bolesti, te je njihova sudbina ionako bila neizvjesna. Virus ne pogađa svakoga, već samo rizične skupine.’, ističe naš sugovornik.

Upitali smo ga kako se ostali građani ponašaju, no kazao je kako za sad sve teče u miru, građani ne stvaraju preveliku paniku. Istaknuo je, kao i prethodna sugovornica, kako im je kretanje omogućeno zbog posla ili primjerice posjete liječniku, dok se ostala kretanja ne preporučuju, kao niti veća okupljanja. Kaže, barovi rade do 18 sati, a trgovine normalno, te isto ne primjećuje nedostatak namirnica ili kućnih potrepština. Kod njegovih bližnjih pak nije primijećena pojava koronavirusa.

U blizini Riminia, grada i luke u sjevernoj talijanskoj pokrajini Emiliji-Romagni, kontaktirali smo sugovornika koji radi kao kuhar u jednom hotelskom kompleksu. On je pak zvučao obeshrabrujuće, bar kad je u pitanju turizam.

Navodi nam kako su ‘otkazani svi turistički aranžmani. Čak i kod kolegice koja vodi prilično veliku agenciju! Ali 100 %! Nisu se smanjili ili nešto tako, jednostavno je sve otkazano, a to se počelo događati diljem zemlje. Ne znamo što nas čeka niti kako ćemo dalje nastaviti poslovati ako se ovako nastavi. Strah nas je za posao. Ovo bi moglo biti jako loše za cijelu Italiju.’, govori nam kuhar iz Riminia.

Premijer Giuseppe Conte pozvao je u ponedjeljak sve Talijane da izbjegavaju putovanja zemljom kako bi se zaustavila epidemija koronavirusa i naredio “zabranu okupljanja”, proglasivši cijelu Italiju “zaštićenom zonom”.

Cijela Italija će postati zaštićena zona”, istaknuo je na dramatičnoj konferenciji za novinare u sjedištu vlade.

Talijani od utorka mogu putovati samo na posao te zbog medicinskih ili nekih drugih hitnih razloga, budući da mjere poduzete prije tri dana više nisu dovoljne, rekao je Conte.

“Više nema vremena za gubljenje. Podaci nam govore da bilježimo veliki rast slučajeva zaraze, hospitaliziranih na intenzivnoj njezi i nažalost umrlih. Moramo promijeniti navike, i to sada”, upozorio je.

“Odlučio sam odmah poduzeti još strože i jače mjere”, zaključio je Conte.

Škole i univerziteti bit će zatvoreni u cijeloj zemlji, a javna okupljanja bit će zabranjena sve do 3. travnja. Talijani će moći putovati na posao, kupovati hranu i odlaziti doktoru po potrebi. Financial Times javlja kako će svi građani morat potpisati dokument kojim se obavezuju da će svoja kretanja morati objašnjavati policiji i vojsci. Svatko za koga se posumja da krši te odredbe može biti kažnjen s novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri mjeseca. Također, utakmice talijanske nogometne lige se otkazuju zajedno sa svim drugim sportskim događanjima.