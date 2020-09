INSPEKTORI CIVILNE ZAŠTITE IZDALI 47 UPOZORENJA U TJEDAN DANA: Što to zapravo znači, još nam nisu objasnili

Ne navodeći točno razdoblje na koje se to navodi, šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović, na svom je Twitter profilu izvijestio kako su “u proteklom razdoblju inspekcije obišle 28.024 poslovnih subjekata, otvorenih javnih prostora i ugostiteljskih objekata te je izdano 1442 upozorenja”, tvrdi.

Putem županijskih centara u proteklom su tjednu prijavljena 303 okupljanja s više od sto sudionika, zbog čega je izdano 47 upozorenja.

Podsjetio je ujedno Božinović i na reaktivaciju broja 113.

“Kako bi se rasteretile epidemiološke službe, od 1. rujna ponovno je u funkciji broj 113 koji građani mogu zvati u slučaju sumnje na koronavirus te dobiti potrebne informacije”, napisao je.

No, što su i kako funkcioniraju upozorenja o kojima neprestano slušamo, a ne dobivamo objašnjenja, Inspekcija civilne zaštite nam danima odbija odgovoriti. Uz to, i sam Božinović naveo je kako su inspekcije provjeravale rad poslovnih subjekata, otvorenih javnih prostora i ugostiteljskih objekata, no na pitanje što je s crkvama i fitness centrima koji su prošlog tjedna bili u fokusu javnosti, također nismo dobili odgovor.