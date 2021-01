IMA RJEŠENJE! Državni tajnik za zdravstvo: ‘Ako želimo život natrag, jedini način je cijepljenje’

Da mu je želja da koronavirus što prije završi pojasnio je u Dnevniku N1 državni tajnik za zdravstvo Silvio Bašić. Dobro zna koliko su zdravstveni radnici isrcpljeni te da će im najavljeno povećanje plaća, koje je obećalo ministarstvo zdravstva s Vilijem Berošem na čelu itekako dobro doći. Osvrnuo se ipak i na kašnjenje plaća.

“Siguran sam da su zdravstveni djelatnici na vrijeme i adekvatno plaćeni. Uvijek se mogu dogoditi iznimke koje možemo uvijek ispraviti”, kazao je Bašić. Istaknuo je kako on nema informacije da plaće kasne, ali da dodaci na plaće ovisi od slučaja do slučaja.

“Bila je jasna odluka Vlade i taj dodatak iznosi 10 posto. Je li to puno ili malo, možemo diskutirati. Nastupili su enormni troškovi uslijed epidemije, i bolovanja i sve ostalo. Neki zdravstveni djelatnici sudjeluju dva sata mjesečno, a neki svakodnevno. Zato se odluka odnosi na dodatak proveden za vrijeme liječenja bolesnika u satima, a ravnatelj treba pravedno podijeliti dodatke“, smatra državni tajnik za zdravstvo.

Sutra bi, kako kaže, trebali znati odgovor zemalja članica Europskih unija o donaciji određenih doza cjepiva Hrvatskoj posebice za Sisačko-moslavačku županiju.

"Zamolili smo države članice da s obzirom na situaciju ustupe, posude određene doze. Načelno su se složili, no konačan odgovor hoće li i koliko, još ne znamo, pogotovo s obzirom na najavu Pfizera da će biti manje doza", napominje i dodaje kako nitko sa sigurnošću ne može reći hoće li Pfizer smanjiti isporuku te ako hoće, koliko će to biti.









“Postoje neke informacije da će biti manje od 30 posto, ali to još nije potvrđeno. Bio sam sudionik nebrojenih razgovora s Pfizerom, njihove informacije su bile različite od samog početka. Ne moramo brinuti, bit će doza za docjepljivanje, za drugu dozu”, kaže.

Ako želimo svoj život nazad, Bašić je poručio, da je jedini način da se cijepimo te da drugi, smatra, ne postoji.

"Za one koji taktiziraju i razmišljaju o famoznom kolektivnom imunitetu, to nije kao prije sto godina. Migracije, drugačiji život više ne štite od zaraze, nego statistički spašavaju stanovništvo u regiji. Kolektivni imunitet ne štiti od bolesti one koji nisu cijepljeni", rekao je državni tajnik za zdravstvo.









Dotaknuo se i Opće bolnice Dubrovnik gdje su obitelji s četiri dana zakašnjenja javili da je pacijent preminuo.

“Prekid života je najveća bol, tragedija i muka bliskima. Moja sućut i isprika njima sad ništa ne znači. No, da se to ne bi ponovilo, pokrenuta je unutarnja istraga u bolnici i ministarstvo će ispitati slučaj te reagirati”, izjavio je Bašić dodajući da vode računa o stanju u bolnici.Državni tajnik za zdravstvo: