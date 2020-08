IAKO ZATVOREN PROSTOR, U KINO ĆEMO BEZ MASKE Ovih pravila pak morat ćemo se pridržavati

Autor: Dnevno/M.V.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) izdao je preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti multipleks kina u trgovačkim centrima.

Tako stoji kako će se posjetitelji i osoblje, uz pridržavanje općih pravila za sprječavanje širenja zaraze, u dvoranama, ali i drugim prostorima kina održavati razmak od minimalno 1,5 metra. Kako bi to bilo moguće, sjedeća mjesta u dvoranama bit će odvojena za jedno mjesto.

“Preporučuje se prodaju ulaznica obavljati na način da između pojedinih individualnih posjetitelja odnosno skupina posjetitelja i drugih individualnih posjetitelja odnosno skupina posjetitelja bude udaljenost od jednog sjedećeg mjesta. Između članova skupine posjetitelja ne treba se pridržavati navedene udaljenosti (primjerice članovi obitelji sjede jedan do drugog, no isti su udaljeni jedno sjedeće mjesto od drugih posjetitelja). Preporučuje se ograničiti ulazak u dvoranu na najviše onoliko posjetitelja koliko ima označenih sjedećih mjesta”, navode.

Prilikom izlaska iz dvorane, navode, preporuča se organizacija izlaza jednog po jednog posjetitelja i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu.

“Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže distancu, da se ne zadržavaju u skupinama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima”, naveli su.

Naposljetku, važno je napomenuti i kako će se prilikom posjeta, voditi evidencija posjetitelja.

“Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podaci i to za on line kupnju : ime i prezime i mail adresa (obzirom da se ista ostavlja pri kupnji on line ulaznice ), a za kupnju na blagajni broj telefona posjetitelja”, ističu.