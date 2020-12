I DRUGE ŽUPANIJE UVODE ONLINE NASTAVU: Stupa na snagu već idućeg tjedna, a negdje je trajati i poslije praznika

Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije izdao je preporuku da sve srednje škole od ponedjeljka 14. prosinca do 18. siječnja sljedeće godine održavaju nastavu online, odnosno po modelu C. Zaključak je to sjednice Stožera koja je održana u utorak, a na kojoj je istaknuto i kako će se osnovne škole promatrati svaka zasebno.

Nakon sjednice, Stožer je održao online sastanak sa svim ravnateljima srednjih škola u županiji koji su se složili kako je model C trenutno najbolje rješenje, a s obzirom na epidemiološku situaciju.

Župan Nikola Dobroslavić istaknuo je kako smatra da je učenicima mjesto u školskim klupama, no kako u aktualnim okolnostima zadnju riječ mora imati epidemiološka struka.

“Mi kao osnivači smo stava da treba poslušati naše epidemiologe i prijeći na online nastavu, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19. Vjerujem kako će ovo razdoblje u kojem će se učenici manje grupirati i u kojem neće biti putovanja u škole, povoljno utjecati na smanjenje epidemije koronavirusa”, rekao je.

Načelnik Stožera Joško Cebalo istaknuo je kako je epidemiološka struka suglasna u svojim preporukama što se tiče održavanja online nastave, a zahvalio se ravnateljima, profesorima i svim djelatnicima škola na naporima koje ulažu kako bi učenici dobili što je moguće kvalitetnije obrazovanje u ovoj epidemiološkoj situaciji bez presedana. Na sastanku je otvoreno i pitanje održavanja strukovne nastave u školama koje je imaju, a zaključeno je kako se ista može održavati uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a s obzirom da je tu riječ o manjem broju učenika na istom mjestu.

Također, Stožer je izdao preporuku svim učeničkim domovima na području županije da ostanu otvoreni upravo zbog održavanja tog strukovnog dijela nastave u pojedinim srednjim školama.

Osim toga, Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je odluku o prelasku srednjih škola na on-line nastavu.

“Temeljem procjene epidemiološke situacije te uz pozitivno očitovanje ravnatelja srednjih škola na području Istarske županije i samog osnivača Istarske županije, Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o prelasku srednjih škola na on-line nastavu do kraja I. polugodišta školske godine 2020./2021. – od 14. do 23. prosinca 2020”, naveli su.