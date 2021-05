HZJZ USPOREDIO: Jedna od 80 tisuća cijepljenih prijavi nuspojave, smrtnost od same bolesti ima daleko goru statistiku

Autor: M.V.

Na službenoj stranici Vlade po pitanju koronavirusa, koronavirus.hr objavljeni su statistički podaci o nuspojavama cjepiva protiv covida. Govore kako su nuspojave nešto što možemo iskusiti koristeći bilo koji lijek koji inače koristimo bez razmišljanja svaki dan, a najčešće se radi o povišenoj temperaturi ili nekoj vrsti malaksalosti. A cjepiva protiv covida nisu iznimka.

Podsjećaju kako je u Hrvatskoj do sada cijepljeno 707.057 osoba od čega je drugom dozom cijepljeno 200.518 osoba. Ukupno je utrošeno 907.575 doza svih odobrenih cjepiva, dodaju. Shodno tome zaprimljeno je ukupno 17 prijava za sumnju na najteže nuspojave koje su vremenski povezane s razdobljem cijepljenja, od kojih je do sada za 6 slučajeva zaključeno da ne postoji uzročno-posljedična veza, dok se 11 slučajeva još istražuje. “Čak i kada bi se potvrdila povezanost teških nuspojava s cijepljenjem za svih 11 slučajeva koji se još istražuju, što tek treba utvrditi, to bi u najgorem slučaju dalo omjer od jedne teške nuspojave na 80.000 utrošenih doza”, ističu zatim.

“Istodobno, na 335.173 potvrđena slučaja zaraze od koronavirusa od početka epidemije u Hrvatskoj, do danas su preminule 7182 osobe, što je jedna osoba na 47 potvrđenih slučajeva zaraze, što je daleko veći rizik i to sa smrtnim ishodom. Povrh toga, od preko 335 tisuća potvrđenih slučajeva zaraze, osim preminulih, treba uračunati i više od 29 tisuća ljudi koji su, nakon ozdravljenja od težih oblika oboljenja od COVID-19, otpušteni iz bolnice. Teži oblik oboljenja zadesio je jednu osobu na 11 potvrđenih slučajeva zaraze, odnosno jednu osobu na 140 u Hrvatskoj. Na to treba pribrojiti i nemali broj osoba koje, i nakon prebolijevana bolesti COVID-19, i dalje trpe razne, više ili manje ozbiljne posljedice, od gubitka njuha i okusa pa do teških i trajnih oštećenja pluća ili drugih organa”, zaključuju.

Nuspojave

“Iako u najčešćim slučajevima većina cijepljenih osoba nema nikakvih nuspojava, za neke osobe nije neobično da dožive blaže nuspojave poput blaže boli na mjestu injekcije, povišene tjelesne temperature ili groznice. To je samo znak da njihov imunosni sustav reagira na cjepivo i stvara antitijela koja će ih štititi od virusa. Ali, kao što brojke pokazuju, rizik od smrtnog ishoda nakon obolijevanja od COVID-19 neusporedivo je veći od rijetkih oblika teških nuspojava nakon cijepljenja i zato cjepivo ostaje najbrži i najsigurniji način da se vratimo starom načinu života”, navode naposljetku.