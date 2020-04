HRVATSKI ZNANSTVENIK OTKRIO NOSI LI PROLJEĆE BOLJE DANE! ‘Maske postaju izraz pristojnosti’

Autor: Dnevno

Hrvatski znanstvenik Gordan Lauc komentirao je za HRT kako će izgledati suživot s koronavirusom nakon prve faze ublažavanja mjera.

Maske

Maske u Hrvatskoj nisu obveza, nego preporuka. Istraživanja su pokazala da su maske vrlo učinkovite u zaštiti druge osobe od vas. “Znači, maska ne štiti nas. Niti kirurška, niti platnena maska, osim profesionalnih zaštitnih maski. Ako stavite kiruršku masku na nos, još uvijek većinu zraka udišete pored, a ne kroz filter. Dakle, maska ne štiti vas, maska štiti druge od vas. Znači, ako svi imamo maske, svi smo zaštićeni. Na masku treba gledati kao na izraz pristojnosti prema drugima, kao što im nećete kihati u lice tako ćete imati masku na sebi da spriječite širenje virusa”, kazao je Lauc.

Isprobavanje odjeće

Lauc se složio s ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslavom Capakom koji je rekao kako je kod oblačenja odjevnih predmeta preko glave moguć prijenos zaraze.

Dodaje i da postoji realan rizik da čovjek, kada prenosi majicu preko glave, ostavi tragove virusa i da ga netko drugi može pokupiti. “Vjerojatno dulje od tri dana ne može preživjeti ni na čemu. Mislim da je u nekom istraživanju za tekstil čak bilo i manje od jednog dana”, navodi.

Povratak u škole i vrtiće

Lauc navodi da su neka istraživanja pokazala da ne postoji veliki rizik širenja virusa među djecom. Jedno od njih je i istraživanje australskog NCIRS-a (National Center for Immunisation Research and Surveillance). Ovo izvješće daje pregled istrage svih slučajeva Covida-19 u školama Novog Južnog Walesa (NSW). Prema njemu u Novom Škotskom Walesu je od ožujka do sredine travnja 2020. kod 18 pojedinaca (9 učenika i 9 djelatnika) iz 15 škola potvrđena zaraza Covidom-19.

Svi su ti ljudi imali priliku prenijeti virus Covid-19 (SARS-CoV-2) drugima u svojim školama. U bliskom kontaktu s ovih 18 početnih slučajeva bilo je 735 učenika i 128 djelatnika. Niti jedan učitelj ili zaposlenik nije zaražen Covidom-19 od navedenih inicijalnih slučajeva.

Jedno dijete iz osnovne i jedno iz srednje škole možda je zaraženo Covidom-19 od početnih slučajeva u njihovim školama, stoji u istraživanju.

Javni prijevoz

“Što se javnog prijevoza tiče, treba slušati preporuke Stožera, a to je: ne previše ljudi u istom autobusu, korištenje maksi, dezinfekcija ruku na ulasku”, poručuje.

Nosi li proljeće bolje dane?

“Postoje stvari koje znamo i postoje stvari koje ne znamo. Ono što znamo, da su se svi dosadašnji koronavirusi povlačili u travnju. Ovo nije prvi koronavirus. Mi trenutno imamo četiri druga koronavirusa koji kontinuirano kruže planetom, koji uzrokuju običnu prehladu i oni se povlače s proljećem. I onda se vraćaju negdje u prosincu”, rekao je hrvatski znanstvenik.

“Za SARS COV 2 to nitko ne zna, iz jedinog razloga što je ovo prvo proljeće kada taj virus imamo. Ako gledamo po nekakvoj sličnosti, postoji određena vjerojatnost da će se to dogoditi. Postoje određeni podaci iz Kine, koji kažu da se na onim mjestima koja su bila toplija i vlažnija, virus sporije širio nego u drugim mjestima gdje nije. Znači imamo neke indicije za SARS-CoV-2”, dodaje.

Komentirao je i situaciju i Austriji. “Oni i dalje imaju pad, što je neobjašnjivo. Kako možete popustiti mjere i imati manje zaraženih, osim ako to nije efekt proljeća? Moje osobno mišljenje bi bilo da će nam proljeće doista pomoći, ne na način da će virus nestati. On neće nestati, ali će ljudi imati puno blaže simptome”, kazao je.

“Ono što mislim da bi bila jedna važna poruka koju treba prenijeti u ovom trenutku, da u Hrvatskoj zapravo virusa ima jako malo. Znači mi nemamo puno zaraženih ljudi tako da biti paranoičan u ovom trenutku nije potrebno. Mislim da svi ljudi koji se trenutno boje osobno za svoje zdravlje i u panici su, zapravo rade veću štetu nego što si rade koristi. U Hrvatskoj imamo po nekoliko potvrđenih slučajeva, a u najcrnjem scenariju toga je 20-30 puta više. To je još uvijek jako malo ljudi u Hrvatskoj. S druge strane, ako se nećemo ponašati odgovorno, onda će to jako brzo narasti”, navodi.

Upozorava i da se u situaciji kada se Covid širi nekontrolirano, on udeseterostručuje svakih osam do deset dana. “Barem je tako bilo zimi, još uvijek ne znamo što će biti na proljeće. Moguće je da će nam proljeće dati jednu veliku olakšicu, da će nam svima biti bolje. Ali pod pretpostavkom da se to ne dogodi, još uvijek je neoprezno ponašanje riskantno. U ovom trenutku svi moramo biti oprezni, da se ne dogodi opet ona eksponencijalna faza rasta kakvu smo imali početkom ožujka i kakvu je Italija imala cijelu veljaču.”

Ulazak u trgovine

Kad čovjek negdje ulazi, prva stvar je ne paničariti, kaže Lauc i šali se: “Znači, ako vidite da je netko kihnuo ili nema masku, nemojte ga ubiti! Ne ugrožava vam život!”

“Važno je ponašati se odgovorno, na način da mi nosimo masku kada negdje idemo, da mi dezinficiramo ruke kada ulazimo u trgovinu jer nikada ne znamo prenosimo li mi virus. Znači ono što se danas sigurno zna, ima jako puno ljudi koji nemaju nikakve simptome, a moguće je da prenose virus, imaju ga u sebi. Ljudi koji će se razboljeti, najviše virusa šire dva dana prije nego što se baš razbole. Moj osobni savjet je: smatrajte da ste vi zaraženi i pokušavajte ne naškoditi drugima”, zaključio je.