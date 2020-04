HRVATSKI ZNANSTVENIK: ‘Analiza 21 genoma ukazuje da je virus došao iz Italije i Austrije’

Autor: Dnevno

Voditelj Laboratorija za naprednu genomiku Instituta Ruđer Bošković, Oliver Vugrek, bio je gost Novog dana na N1 televiziji.

Pod vodstvom ovog hrvatskog stručnjaka na Institutu Ruđer Bošković obavljena je detaljna analiza genoma virusa SARS-CoV-2. Analiza je pokazala kako taj virus mutira od čovjeka do čovjeka čak i kada je izvor zaraze isti.

“Virus je mutirao, ali ne puno i vjerojatno ne mutira brzo kao virus gripe. 21 genom koji smo analizirali ukazuju na to da su virusi koje nalazimo kad nas došli iz Italije i Austrije. Nemamo pregled svih slučajeva u Hrvatskoj, ali iz analiziranih virusa vidimo to”, rekao je.

“Trenutno imam tri podvrste S, V i G, a ima još niz, 8 ili 10, 12 podvrsta. Što više podataka pristiže u svjetsku bazu koja skuplja sve genome, više ćemo znati koliko podvrsta ima i koje su prisutne u Hrvatskoj. Trenutno znamo da većina naših uzoraka pripada specifičnoj podvrsti (S) na temelju koje će se vjerojatno generirati cjepivo”, dodaje.

“Postoje asimptomatski, blagi i teži slučajevi. To možemo zaključiti kada analiziramo sve viruse u populaciji, to je sada više od 2.000. Što se cjepiva tiče, ja to uspoređujem sa cjepivom za gripu koja je sezonski virus. To treba dalje istražiti. Nije nužno da cjepivo koje je razvijeno u Kini ili SAD-u neće kod nas djelovati, za glavne podvrste će se sigurno razvijati cjepivo”, smatra.

Osvrnuo se i na napise o razvitku cjepiva. “Ono s Oxforda je dobar znak, ali mislim da su Kinezi pred više od mjesec dana krenuli u tesiranje 500 i više dobrovoljaca. Možda su oni već prešli u drugu fazu kliničkih testiranja. Moraju se proći razne faze, stoga i razvoj cjepiva trajde dulje od 12, 18 mjeseci”, rekao je.

Podsjeća kako većina znanstvenika u svijetu drži kako se radi o virusu iz prirode. “Dokazano je da virusi SARS-Cov-2 i SARS-Cov-1 postoje u prirodi, u šišimišima i drugim životinjama, tako da je vrlo nevjerojatno da je to proizvedeno u laboratoriju. Pogotovo kada pogledamo način na koji se širi virus, u domaćinu – to zahtijeva evolucijsku selekciju”, rekao je.

“Virus cilja na jedan određeni protein i zato mora proći određeno vrijeme, tisuće godina, ne može se to simulirati u laboratoriju”, ističe.

Što se tiče sezonalnosti virusa, Vugrek smatra kako će vrijeme pokazati. “Ovo je četvrti mjesec od izbijanja pandemije i treba prikupljati podatke te vidjeti kako će se virus ponašati tijekom ljeta, jeseni, zime. Treba proći sezona i tek onda ćemo doći do konktretnih zaključaka. Sada je još uvijek premalo podataka”, rekao je.

Komentirao je i stvarni broj zaraženih koronavirusom te je li on možda veći. “Gledajući na sve slučajeve asimptomatskih, gdje nema nikakvih simptoma, teško je testirati takve ljude nasumično. Njemačka, primjerice, ima kapacitet za testiranje otprilike 860.000 uzoraka tjedno. Trenutno iskorištavaju nešto više od 400 tisuća, dakle ne sve kapacitete”, rekao je.

“Trenutno u Hrvatskoj imamo jako mali broj zaraženih, što je odlično. Možda ćemo kroz proširenje testiranja zaključiti da je taj broj veći. Teško je sada zaključiti bez znanstvenih dokaza”, navodi.

Dodaje kako postoji pojava da se u jednoj obitelji dogodi od tri do pet promjena u genomu virusa, što navodi na zaključak da se virus mijenja. “Virus se mijenja unutar jedne obitelji, to smo zaključili na temelju naših podataka. Oni su se vjerojatno zarazili od iste osobe, ali postoje promjene. To je mali broj promjena, ali se to događa brzo, kroz par tjedana. To je znanstveno zanimljivo i to treba pratiti”, objasnio je.

Za kraj navodi da je naša strategija borbe s koronavirusom dobro osmišljena i provedena.