HRVATSKI ZNANSTVENICI ODUŠEVLJENI VIJESTIMA IZ AMERIKE: ‘Ovo je obećavajuća vijest, ali budimo još strpljivi’

Danas je svijetom prostrujila ohrabrujuća vijest po pitanju pronalaska cjepiva protiv COVID-a 19 i pandemije koja je ponovno u velikoj ekspanziji a situacija je teška i u Hrvatskoj.

A ta velika vijest kaže, da su posljednji rezultati iz treće faze kliničkog ispitivanja cjepiva koje se vodi pod imenom BNT162b2 pokazali 90-postotnu učinkovitost. Iz Pfizera i BioNTecha koji se nalazi u njemačkom gradu Mainzu objavili su kako, uz visoku efikasnost u sprečavanju razvoja bolesti COVID-19, cjepivo nije pokazalo nikakve nuspojave.

Igor Štagljar naš ugledni znanstvenik molekularni biolog već je izjavio da je to sve skupa jako obećavajuće i da se vidi svjetlo na kraju tunela po pitanju cjepiva protiv COVID-a 19 i njegove učinkovitosti.

Sve su kometirali i naši drugi znanstvenici pa je tako Ivan Đikić komentirajući rezultate iz treće faze kliničkog ispitivanja cjepiva. “Jako sam sretan da Ugur Sahin, prijatelj i kolega iz BionTech u Mainzu je uspio u svojoj namjeri da napravi cjepivo protiv Covida tako brzo i uspješno. To je bilo moguće jedino u suradnji s velikim partnerom kao što je Pfizer. Rezultati su vrlo pozitivni i obećavajući. No pričekajmo još malo dok se ne dobije kompletna potvrda svih rezultata. To će biti i psihološki vrlo važno za ljude širom svijeta”, rekao je Đikić za 24sata.

Pfizerovo cjepivo komentirao je i Dragan Primorac rekavši da su objavljeni rezultati vrlo obećavajući.

“Rezultati koji su objavljeni iznimno su ohrabrujući i osobno čekam objavu detaljnih znanstvenih rezultata. Pfizer i BioNTech su nakon studije u koju je uključeno 43.538 osoba i gdje je polovica sudionika primila placebo, a polovica cjepivo, potvrdili da je učinkovitost cjepiva u prevenciji Covid-19 veća od 90 posto. Naravno, radi se o ispitanicima za koje ne postoji dokaza da su prije cijepljenja bili u kontaktu sa SARS-CoV-2. Kliničkim istraživanjem je utvrđeno da su ispitanici razvili zaštitu od SARS-CoV-2 virusa, 28 dana nakon druge doze cjepiva, a iznimno važna vijest je da američki “Data Monitoring Committee” nije prijavio tijekom praćenja ove studije niti jedan značajniji štetni učinak cjepiva (tzv. nuspojave).

Cjepivo se temelji na korištenju virusne nukleinske kiseline, točnije virusne mRNA umotane u lipidnu ovojnicu s ciljem da se ta genetska poruka kasnije prepiše u S protein SARS-CoV-2, koji će dovesti do imunosne reakcije organizma. Važno je znati da će se zbog specifičnosti cjepiva (virusna glasnička RNA), cjepivo morati držati na temperaturi od 80C prije korištenja, zaključio je Dragan Primorac.

Ugledni znanstvenik prof. dr. sc. Nenad Ban istaknuo je kako su ovo i više nego izvrsne vijesti.

Na uzorku od skoro 40.000 sudionika koji su dobili dvije doze RNK cjepiva pokusalo se ustanoviti da li cjepivo štiti od bolesti. Naime polovica sudionika su primili placebo dozu, a polovica RNK cjepivo. Na osnovu dosadašnjih rezultata 94 od cijepljenih osoba se zarazilo virusom i pokazalo se da većina od tih slučajeva, 90 posto, spada u grupu koja je dobila placebo dozu. Po tome se može zaključiti da je efikasnost ovog cjepiva vrlo visoka i da pruža dobru zaštitu bez da su zabilježene negativne popratne pojave. Istraživanje će se još nastaviti dok se broj zaraženih ljudi ne poveća na 164, što će dodatno poboljšati statističku analizu.

Izvrsno je i da Pfizer priprema 50 milijuna doza cjepiva koje će biti spremne za distribuciju već ove godine, a sljedeće godine će moći proizvesti više od milijardu doza. Ovo su dobre vijesti i obzirom na zabrinutost oko SARS-CoV-2 soja koji se raširio u uzgajanim kanadskim kunama i koji bi mogao izbjeći imunitet razvijen nakon cijepljenja. Naime, RNK cjepivo bi se vrlo jednostavno moglo modificirati da uključi i razne varijante virusa što je teže ako se radi o klasičnom cjepivu koje je temeljeno na pročišćenom virusnom proteinu ili koje je bazirano na virusnom proteinu koji je genetskim inžinjeringom ugrađen na površinu nekog drugog bezopasnog virusa kao sto je slucaj za cjepivo koje se razvija na Oxfordu, rekao je prof. Ban.