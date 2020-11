HRVATSKI EPIDEMIOLOG: ‘Da smo mjere uveli ranije, bilo bi demonstracija! Naravno da ću se cijepiti protiv koronavirusa’

Autor: Zlatko Govedić

Epidemiolog Bernard Kaić u subotu je gostovao na Radio Sljemenu te komentirao aktualnu situaciju s koronavirusom. Smatra da su mjere trebale biti uvedene ranije te da su možda čak trebale biti i strože te da bi se trebalo prijeći na druge modele nastave.

“Netko misli da su mjere sasvim dovoljne, neki misle da su prestroge, neki misle da su preblage ili kasno uvedene. A ja mislim da su mjere koje trenutno imamo trebale biti ranije uvedene i možda čak i strože nego što jesu sada. Mislim da bismo onda imali manje oboljelih. Međutim, potpuno razumijem i one koji donose odluke na temelju preporuka koje dobiju, jer moraju misliti i o drugim stvarima. Tko zna, možda bismo imali manje oboljelih, ali bismo imali i demonstracije na ulicama da se mene pitalo koje mjere provoditi”, rekao je Kaić te ponovio kako su načini sprečavanja širenja vrlo jednostavni – distanca i higijena, maska, ostajanje doma ako je čovjek bolestan.

No, svjestan je da se to ne može svugdje provoditi. “Ima okolnosti u kojima uopće nije svojstveno da ljudi budu na distanci i nose masku i ne dolaze uopće na ta mjesta zbog toga da bi bili udaljeni dva metra od ostalih ljudi. Takva mjesta, na kojima je jasno da nitko neće stajati na dva metra jedan od drugoga, za nekakvim stolićima, poput noćnih klubova prvenstveno, jednostavno ne bi smjela raditi, zbog toga što se tamo prenosi infekcija. Istina je da se sada prenosi široko, posvuda, ali to ne znači da se prestalo prenositi po takvim mjestima gdje se mladi okupljaju. Isto tako, mislim da se na radnim mjestima mora organizirati rad na taj način da ne bude previše ljudi na poslu, da među njima budu razmaci, da rade u smjenama”, poručio je Kaić za Radio Sljeme.

“Mislim da bi sada, u ovoj situaciji, uz ovako veliku transmisiju bolesti u stanovništvu, trebalo prijeći na online nastavu, na model B, da se prepolove razredi, da bude manje učenika. Ako ikad, onda je to sada, kaže. To samo jedan od primjera, i u nekim drugim situacijama mjere bi se mogle postrožiti. Npr. sve izvanškolske aktivnosti trebaju se ukinuti u smislu održavanja uživo”, kaže Kaić.

“Imali smo i uživo nastavu sa studentima, ali prvenstveno je bila online. I viši razredi srednje škole i visokoobrazovne institucije, ako mogu prijeći na online nastavu, to bi bilo idealno zato što bi se time eliminirao prijenos zaraze s osobe na osobu unutar škole ili sveučilišta, ali bi se isto tako eliminirao i rizik zaraze za njih u javnom transportu, na putu do škole ili fakulteta. Kako bi to utjecalo na njihovo druženje izvan škole, to ne znam, ali bila škola ili ne, činjenica je da bi trebali znati da se ne trebaju stiskati po kafićima”, kaže Kaić i dodaje da često videi po kafićima gužve.

Na pitanje hoće li se on cijepiti protiv covida, kada se ono pojavi, odgovara: “Da, naravno”. Objasnio je i zašto:

“Zato što kad cjepivo dođe, to će značiti da je prošlo sve regulatorne provjere, što će značiti da ima određenu učinkovitost. Vidjet ćemo hoće li to biti 90 ili manje posto. Čak i ako nije 90%, opet se isplati, i znači da je dovoljno sigurno za primjenu.”