Hrvatska na dnu ljestvice u Europi po testiranju, evo zašto ne testiramo više

Autor: Dnevno/ I.I.

U Hravtskoj se najmanje testira na koronavirus kako pokazuje statistika. Dosad je napravljeno 38.376 testova na milijun stanovnika, pa je Hrvatska na svjetskoj listi malo iznad Irana (37.297) i Iraka (37.233), a ispod Kirgistana (40.933) i Uzbekistana (41.080), prema podacima Worldometera.

U odnosu na europske zemlje nalazi se na dnu ljestvice, slijede Mađarska s 41.948 testiranja, Slovačka s 59.263, BiH s 54.508, Slovenija s 74.460 i Srbija s 102.558. Najviše testiranja provode Malta, Danska i Ujedinjeno Kraljevstvo sa 223.387 testova na milijun stanovnika, kako piše Večernji list.

Nadalje, Hrvatska je peta u Europi po broju infekcija na sto tisuća stanovnika u posljednjih 14 dana te je tim rezultatom prestigla i Francusku, prema podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC).

Kako je najavljeno u ponedjeljak, dnevno će se slati oko 300 uzoraka iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ na obradu u Kliniku za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ kako bi se ubrzalo testiranje te se čeka dodatno zapošljavanje jer nema dovoljno epidemiologa.

Ravnatelj NZJZ-a ‘Dr. Andrija Štampar’ Zvonimir Šostar uvjerava kako ovo nije eksponencijalni rast te da će u Hrvatskoj uskoro početi padati broj infekcija koronavirusom.

“Vrijeme godišnjih odmora bliži se kraju, rad noćnih klubova ograničen je, a kontrole su ojačale i kontakte uspješno lovimo. Mislim da će za šest do sedam dana broj početi padati”, smatra.

Na pitanje zašto privatni laboratoriji ne rade PCR testiranja, objašnjava kako za to nemaju opremu, a i nema je za kupiti na svjetskom tržištu. “Mi smo jedva kupili dva uređaja. Amerikanci su zabranili Abbottu izvoz testova i opreme do kraja godine, a sve od opreme koju proizvede Roche rezervirano je do proljeća”.

Znanstvenik Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu ističe kako je upravo u ovakvim trenucima kada se virus pojačano širi potrebno je dodatno i brzo testiranje da znamo što prije točne podatke i da prilagodimo mjere.

Istog je mišljenja i strukturalni molekularni biolog, profesor na švicarskom Saveznom tehnološkom institutu (ETH) Nenad Ban koji smatra da je u Hrvatskoj potrebno više testirati. “To će se morati vrlo brzo promijeniti ako želimo usporiti širenje COVID-19”, upozorava.