HRVATSKA JE NA DOBROM PUTU! Capak: ‘Mjere će biti produžene, ne na mjesec dana i ne sve!’

U Hrvatskoj je ukupno dosad koronavirusom zaraženo 1814 osoba, a 600 osoba je ozdravilo. Preminulo je 36 osoba. Danas u 14 sati stožer će objaviti nove podatke.

Inače jučer su iz stožera potvrdili kako je vrlo izvjesno da će se donijeti odluka o popuštanju mjera budući da je Hrvatska na dobrom putu. Jučer su potvrđena samo 23 slučajeva zaraze koronavirusom. Koje mjere bi se mogle ukinuti, još se točno ne zna.

“Još malo pa će biti mjesec dana od te brojke koja je bila, mi smo jako sretni da je to tako, nadamo se da će se taj trend nastaviti. Imali smo nekoliko pikova, ali zadnjih dana nam je brojka relativno povoljna osim ovih domova gdje nam se dogodio proboj. Bez tih domova brojke su vrlo povoljne i mi se nadamo povoljnoj epidemiološkoj situaciji pa ćemo onda razgovarati i o relaksaciji mjera, rekao je Capak za Dnevnik HTV-a.

Najavio je kako će mjere zaštite biti produžene, ali ne na mjesec dana i ne sve.

“Naravno, neke mjere se neće produžavati, o tome koje će to mjere biti ovisi o dogovoru Vlade, Stožera i epidemiologa. Premijer je rekao da je dao zadatak ministarstvima da naprave prioritete, odnosno relaksacija koje mjere bi najviše doprinijela gospodarskom rastu i normalizaciji života građana. Odluku ćemo doznati idući tjedan”, otkrio je dodajući da će kratko produžiti postojeće mjere ali, nada se, ne sve.

“Sljedeći tjedan ćemo mi epidemiolozi napraviti epidemiološki okvir za one prioritetne mjere za koje su gospodarstvo, ali i svi drugi resori, pokazali interes i nastavit će se proces relaksacije tako. To će biti nova normala, neće ništa biti kao što je bilo prije nego će to biti novi normalan život, suživot s koronavirusom”, poručio je Capak.

Kaže da su razgovarali o mogućnosti da se mjere relaksiraju po pojedinim regijama ovisno o tome kakva je epidemiološka situacija.

“Nismo još nikakvu konkretnu odluku donijeli o tome”, istaknuo je.

Objasnio je da će suživot s koronavirusom trajati do pronalaska cjepiva ili do stjecanja kolektivnog imuniteta kada se više neće imati na koga širiti.

“Nitko ne zna kada će to biti. Sasvim je sigurno da trenutačno dovoljno populacije nije prokuženo s koronavirusom da bi kolektivni imunitet moga držati zaštitu onih koji još uvijek nisu imuni. To će se sigurno dogoditi kasnije, ali će nam sigurno pomoći da znamo kako se virus ponaša, koliko imamo prokuženih. Onda ćemo puno lakše moći izračunati kada bi mogli imati zaštitu kolektivnog imuniteta”, objasnio je.