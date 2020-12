HRVATSKA JE NA CRNOJ LISTI: Brojke nam ne idu u prilog! Jedan podatak je posebno zabrinjavajuć

Autor: N.M.

Lijepa naša je u najžešćem udaru epidemije COVID-a 19. Prošla su dva tjedna od uvođenja stožih mjera i djelomičnog lockdowna, no brojke nisu ništa bolje i optimističnije. Najgori smo u Europi, a to jasno prikazuju tjedni podaci. U posljednjih 7 dana zaraženo je 25 tisuća 119 građana, a s covidom 19 preminulo je 472 ljudi. To je tjedni rast od 5 cijelih 6 posto više nego tjedan prije. Stoga – pripremite se na nove blagdanske mjere. Božić i božićni blagdani zasigurno neće biti isto kao dosad.

Produžena je odluka po kojoj je za ulazak u državu potreban negativan PCR test i to do 15. siječnja. Stožer i Vlada za sada najavljuju moguće nove mjere, ali ne potvrđuju uvođenje propusnica.

“Ako ne uspijemo smanjiti sadašnje visoke brojke da će se sadašnje mjere koje su na snazi do 21. prosinca morati produljiti. Ukoliko u narednih tjedan dana ne vidimo promjene možemo uvesti dodatne mjere o kojima raspravljamo. Jasno je da ovaj Božić neće biti kao dosadašnji”, poručio je Andrej Plenković predsjednik Vlade.

Prema istraživanju Valicona samo 19 posto građana smatra da su mjere prestroge, 27 posto je mišljenja da su primjerene situaciji, dok 53 posto smatra da su preblage. A od danas smo po broju novozaraženih najgori u Europi, donosi RTL.

“Mi smo na 27. mjestu od 27 zemalja EU. Za 1 nam je incidencija veća nego što je to u Luksemburgu”, kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.